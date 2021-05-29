В Уфе запустили двухэтажные автобусы для экскурсий

Экскурсионный автобус «Terra Bashkiria» будет ездить два раза в день: с 15:00 до 16:00 и с 19:00 до 20:00. Маршрут начинается с площади перед «Гостиным двором», билеты можно купить на месте. Для записи на экскурсию необходимо позвонить по телефону: +7 996 582-86-27.