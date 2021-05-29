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В Уфе запустили двухэтажные автобусы для экскурсий

29 мая 2021, 05:09
Фото: Пресс-служба правительства Башкирии
Сегодня, 29 мая, в Уфе возобновили работу двухэтажного автобуса для экскурсий. На этот раз программу экскурсий изменили, сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

Председатель Госкомитета республики по туризму Эльмира Туканова отметила, что экскурсионный двухэтажный автобус является эффективным инструментом привлечения туристического потока в регион, который активно применяется в самых посещаемых городах мира.

— Уфа стала пятым городом России, в котором проводятся экскурсии на даблдекерах. Это город с интересной историей, очень приветливый и динамичный – в сопровождении профессионального экскурсовода каждый посетитель такой экскурсии откроет для себя что-то новое, — добавила Туканова.

Экскурсионный автобус «Terra Bashkiria» будет ездить два раза в день: с 15:00 до 16:00 и с 19:00 до 20:00. Маршрут начинается с площади перед «Гостиным двором», билеты можно купить на месте. Для записи на экскурсию необходимо позвонить по телефону: +7 996 582-86-27.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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