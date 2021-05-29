В Уфе спасатели достали упавшего в вырытую траншею мужчину

Сегодня, 29 мая, на улице 50 лет СССР спасатели достали 53-летнего местного жителя из вырытой траншеи. Скорая помощь увезла мужчину для обследования в больницу.
Отмечается, что выемка, где произошёл инцидент, изначально была огорожена пластмассовыми дорожными блоками. По предварительным данным, мужчина страдает от серьёзных проблем со зрением.
Напомним, ранее в Уфе на двоих наемных рабочих, копающих траншею для замены трубы, обвалился грунт. Один рабочий оказался в земле по пояс, а второй - по колено. Помощь прибыла только через час.