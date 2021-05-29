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В Уфе спасатели достали упавшего в вырытую траншею мужчину

29 мая 2021, 11:16
Фото: Управление гражданской защиты по Уфе
В столице Башкирии мужчина провалился в вырытую траншею. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Сегодня, 29 мая, на улице 50 лет СССР спасатели достали 53-летнего местного жителя из вырытой траншеи. Скорая помощь увезла мужчину для обследования в больницу.

Отмечается, что выемка, где произошёл инцидент, изначально была огорожена пластмассовыми дорожными блоками. По предварительным данным, мужчина страдает от серьёзных проблем со зрением.

Напомним, ранее в Уфе на двоих наемных рабочих, копающих траншею для замены трубы, обвалился грунт. Один рабочий оказался в земле по пояс, а второй - по колено. Помощь прибыла только через час.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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