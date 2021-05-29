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В Уфе ребенок упал в колодец из-за неплотно закрытой крышки

29 мая 2021, 11:49
Фото: 1MediaInvest
Вчера, 28 мая, в микрорайоне Черниковка Уфы ребёнок упал в колодец. Мальчик наступил на крышку канализационного люка, которая была неплотно закреплена, и провалился в него.

По данным Управления гражданской защиты, инцидент произошёл во дворе дома 14/1 по улице Вострецова. Ребёнка помогли вытащить очевидцы, серьёзных травм он не получил. В 21:00 часов крышку люка заменили, сейчас устанавливается, кому принадлежит колодец.

Как сообщает «Молодёжная газета», четырёхлетний мальчик гулял за домом с мамой и сестрой, когда произошла трагедия. После случившегося ребёнка доставили в травмпункт, где у него выявили ушибы и перелом лодыжки. Кроме того, ему назначили консультацию невролога.

Фото: Молодежная газета

Очевидцы рассказали изданию, что сейчас в районе отключена горячая вода, и местные жители видели, как на улице проводились какие-то работы с несколькими люками. Причем этот колодец расположен на дорожке, по которой ежедневно проходит много людей, включая детей.

В газете отметили, что мать мальчика намерена написать заявление в полицию. Сразу после инцидента женщина позвонила в службу спасения и полицию и прождала представителей служб час, но на вызов так и никто не явился.

В УГЗ призвали уфимцев сообщать по номеру 112 о плохо прилегающих к колодцам крышках, а также проводить беседы с детьми об опасности люков.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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