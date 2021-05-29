В Уфе ребенок упал в колодец из-за неплотно закрытой крышки

По данным Управления гражданской защиты, инцидент произошёл во дворе дома 14/1 по улице Вострецова. Ребёнка помогли вытащить очевидцы, серьёзных травм он не получил. В 21:00 часов крышку люка заменили, сейчас устанавливается, кому принадлежит колодец.
Как сообщает «Молодёжная газета», четырёхлетний мальчик гулял за домом с мамой и сестрой, когда произошла трагедия. После случившегося ребёнка доставили в травмпункт, где у него выявили ушибы и перелом лодыжки. Кроме того, ему назначили консультацию невролога.
Очевидцы рассказали изданию, что сейчас в районе отключена горячая вода, и местные жители видели, как на улице проводились какие-то работы с несколькими люками. Причем этот колодец расположен на дорожке, по которой ежедневно проходит много людей, включая детей.
В газете отметили, что мать мальчика намерена написать заявление в полицию. Сразу после инцидента женщина позвонила в службу спасения и полицию и прождала представителей служб час, но на вызов так и никто не явился.
В УГЗ призвали уфимцев сообщать по номеру 112 о плохо прилегающих к колодцам крышках, а также проводить беседы с детьми об опасности люков.