В Уфе ребенок упал в колодец из-за неплотно закрытой крышки

Как сообщает «Молодёжная газета», четырёхлетний мальчик гулял за домом с мамой и сестрой, когда произошла трагедия. После случившегося ребёнка доставили в травмпункт, где у него выявили ушибы и перелом лодыжки. Кроме того, ему назначили консультацию невролога.