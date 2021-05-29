В РЖД внедрят новую технологию приготовления и хранения блюд в поездах

Устаревшая технология приготовления и хранения еды будет заменена новой, более выгодной: поезда начнут укомплектовывать уже готовыми блюдами в стерильных контейнерах, которые пассажир сможет разогревать и есть в любом удобном для себя месте.
Известно, что РЖД могут сохранить традиционные вагоны-рестораны в фирменных и туристических поездах, пишет gorod55.ru. В данный момент пищу в них готовит повар из сырых продуктов и полуфабрикатов. Ассортимент и качество блюд прямо определяются компанией — оператором питания.
По словам независимого исследователя железнодорожного транспорта Сергея Сигачева, в последние несколько лет вагоны-рестораны не зависят от кого-либо. Об этом он сказал в интервью КП.
Сигачев отметил: работа ведется по принципу «кто в лес, кто по дрова». В 70% случаев речь идет о космических ценах при некачественной кухне, столовых на колесах по ресторанным ценам. Сегодня для пассажиров вагон-ресторан — лотерея, где велика вероятность проиграть.
В соответствии с новым форматом, будет создан вагон-бистро. Любители железнодорожной романтики смогут использовать прежние возможности вагона-ресторана. Поменяются контроль качества, цены и технология приготовления. До начала движения вагоны будут укомплектовывать уже готовыми блюдами, приготовленными в стационарных условиях с использованием новейших технологий термической обработки и соблюдением контроля качества.
Известно о более широком разнообразии нового меню, куда войдут блюда для вегетарианцев, детей, супы, салаты, мясные и рыбные горячие блюда, десерты. Стоимость будет во всех поездах одинаковой, станет ниже в сравнении с сегодняшним меню.
По словам Ильи Зотова в интервью «Москве 24», члена Общественного совета при Минтрансе России, председателя Общероссийского объединения пассажиров, существующие в данный момент вагоны-рестораны не учитывают интересы граждан, поэтому их нужно качественно трансформировать. Зотов уверен: непопулярность у населения вагонов-ресторанов связана с некачественным питанием и высокими ценами. В связи с этим реформа, безусловно, назрела. При этом преобразование вагонов-ресторанов должно осуществляться с учетом мнения населения. Необходимо расширять меню, менять дизайн, сервисную составляющую, считает эксперт.