В РЖД внедрят новую технологию приготовления и хранения блюд в поездах

По словам Ильи Зотова в интервью «Москве 24», члена Общественного совета при Минтрансе России, председателя Общероссийского объединения пассажиров, существующие в данный момент вагоны-рестораны не учитывают интересы граждан, поэтому их нужно качественно трансформировать. Зотов уверен: непопулярность у населения вагонов-ресторанов связана с некачественным питанием и высокими ценами. В связи с этим реформа, безусловно, назрела. При этом преобразование вагонов-ресторанов должно осуществляться с учетом мнения населения. Необходимо расширять меню, менять дизайн, сервисную составляющую, считает эксперт.