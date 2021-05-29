Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники администрации главы Башкирии

Драный за прошлый год заработал 7,9 млн рублей. В собственности он имеет землю площадью 600 квадратных метров, дом 93,6 квадратных метра и автомобиль Mazda 6 2010 года.
Второе место в списке самых богатых сотрудников администрации руководителя региона занял заведующий референтурой Радик Габдулхаков с доходом в 6,6 млн рублей. На него зарегистрированы квартира, жилой дом, садовый дом, два земельных участка и автомобиль Kia Sportage 2011 года, а в пользовании находится гараж.
В тройку также вошел завотделом мониторинга Дмитрий Черенков. Он заработал за год 6,5 млн и имеет в собственности землю 1009 квадратных метров, дом 111,9 квадратных метра и машину Nissan X-Trail. В пользовании у него находятся две квартиры.
Руководитель администрации главы региона Александр Сидякин задекларировал доход 4,9 млн рублей, два машиноместа и нежилое помещение. В пользовании у него находится дом площадью 469,4 квадратных метра.
Годовой доход его заместителя Искандера Ахметвалеева составил 4,5 млн рублей. На него зарегистрированы три квартиры и машина Mitsubishi Outlander 2016 года.
Еще один заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов заработал за прошлый год 4 млн. У него в собственности находится квартира площадью 52,5 квадратных метра, а в пользовании - квартира 165 квадратных метров и земля 670 квадратных метров.
Пресс-секретаря главы Башкирии Диана Исханова задекларировала заработок 3 млн рублей, четыре земельных участка, два жилых дома и квартира. В пользовании у неё находится земля площадью 1210 квадратных метров.
Напомним, сам глава республики Радий Хабиров за 2020 год заработал более 6,2 млн рублей. Причём за указанный период его доход снизился на 820 тысяч рублей.