Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники администрации главы Башкирии

В тройку также вошел завотделом мониторинга Дмитрий Черенков. Он заработал за год 6,5 млн и имеет в собственности землю 1009 квадратных метров, дом 111,9 квадратных метра и машину Nissan X-Trail. В пользовании у него находятся две квартиры.