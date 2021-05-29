Нападение собак, грязный воздух в Уфе и штурм Белого дома. Итоги недели в Башкирии

Прошлая неделя завершилась ярким фестивалем. В Уфе состоялся «День 1000 велосипедистов», в котором приняли участие более 22 тысяч человек. Уже на этой неделе, подводя итоги мероприятия урбанист и блогер Илья Варламов заявил, что члены партии «Единая Россия» попытались присвоить себе велопарад. Он отметил, что организаторы мероприятия изначально запретили любую политическую символику, однако представители партии проигнорировали это правило, проехавшись с флагами «Единой России».
Все также остро в Уфе и муниципалитетах республики стоит проблема с бездомными животными. От бродячих собак пострадали несколько детей. Очевидцем одного инцидента с семилетним мальчиком стала журналист Mkset. Ребенка спасла воспитательница детского сада, расположенного неподалеку от места происшествия. Женщина отогнала стаю из трех собак и уберегла ребенка. Пострадала также 10-летняя девочка. В мэрии Демского района города ответили, что нескольких собак уже отловили, поиски безнадзорных животных на территории района продолжаются.
В знаменитом Всероссийском центре глазной и пластической хирургии Минздрава России ворвались сотрудники ОМОН. Правоохранительные органы проверяли документацию клиники. Позже создатель центра глазной хирургии в Уфе прокомментировал обыски в клинике. Эрнест Мулдашев уверен, что во всем виновато руководство клиники, а в деле может быть коррупционная составляющая.
Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева снова оказалась в центре событий. Она предложила признать сексуальное просвещение, идеи радикального феминизма и чайлдфри, а также пропаганду и популяризацию безопасности абортов деструктивным контентом в интернете. Депутат предложила создать аналитический отдел для борьбы с деструктивным контентом.
Воспитанница спортивной школы из Ишимбая призналась своей маме в том, что ее изнасиловал тренер по кикбоксингу. Следователи несколько суток не могли задержать подозреваемого. Сейчас он находится под стражей. Mkset удалось узнать, что мужчина много лет работал с детьми. Он начал свою карьеру вожатым в детском лагере, а после несколько лет тренировал подростков, обучая кикбоксингу. Более того, как выяснилось, он является депутатом партии «Единая Россия».
На этой неделе жители дома № 5 на улице Конституции в Уфе уже четвертый раз подряд приходили в Дом республики, чтобы встретиться с главой Башкирии. Проблема со строительством высотки в их дворе компанией ПСК-6 не решается уже восьмой месяц, а муниципальные власти демонстрируют беспомощность. Рабочая неделя завершилась шестым походом к Дому правительства. Там стало плохо одной из активисток, которая находится в положении. К беременной девушке вышла медсестра из правительства, а затем будущую мать увезли на карете скорой помощи в роддом № 4.
Радостная новость для жителей Башкирии. Глава республики Радий Хабиров разрешил проводить в муниципалитетах сабантуи, а сразу после этого для массового посещения отроются пляжи и начнется купальный сезон. График праздничных мероприятий уже в открытом доступе.
А вот жители Уфы по-настоящему обеспокоены экологической ситуацией в городе. Многие горожане почувствовали на улицах города резкий химический запах. Выяснилось, что его причиной стало тление мусора на полигоне в селе Черкассы. Министерство экологии и Роспотребнадзор взяли ситуацию на контроль.
Такой была минувшая неделя в Башкирии. Мы будем следить за развитием событий.