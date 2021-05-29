Нападение собак, грязный воздух в Уфе и штурм Белого дома. Итоги недели в Башкирии

На этой неделе жители дома № 5 на улице Конституции в Уфе уже четвертый раз подряд приходили в Дом республики, чтобы встретиться с главой Башкирии. Проблема со строительством высотки в их дворе компанией ПСК-6 не решается уже восьмой месяц, а муниципальные власти демонстрируют беспомощность. Рабочая неделя завершилась шестым походом к Дому правительства. Там стало плохо одной из активисток, которая находится в положении. К беременной девушке вышла медсестра из правительства, а затем будущую мать увезли на карете скорой помощи в роддом № 4.