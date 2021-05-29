Экс-главархитектор Олег Байдин показал первоначальный проект ж/д вокзала в Уфе

— Я, тогда ещё начинающий архитектор, был очень доволен тем, что выбрали мой. Правда, потом, как это у нас водится, проект передали другой фирме, и от первоначального варианта осталась только часть транспортной схемы и конкорс со спусками на платформы. А мог бы быть вполне современный вокзал, — добавил экс-главархитектор.