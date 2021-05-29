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Экс-главархитектор Олег Байдин показал первоначальный проект ж/д вокзала в Уфе

29 мая 2021, 09:46
Фото: Олег Байдин ВКонтакте
Бывший главный архитектор столицы Башкирии Олег Байдин опубликовал на своей странице пост, в котором показал первоначальный проект железнодорожного вокзала в Уфе.

Он рассказал, что проект вокзала разрабатывался в 1996 году. Тогда Байдин работал в мастерской «Архпроект» архитектора Сергея Голдобина. Они выиграли конкурс на проектирование вокзала, но при разработке концепции мнения по архитектуре комплекса разошлись. В результате они решили сделать два варианта: Сергей Голдобин с Юзефом Каримовым - первый, Олег Байдин - второй.

— Я, тогда ещё начинающий архитектор, был очень доволен тем, что выбрали мой. Правда, потом, как это у нас водится, проект передали другой фирме, и от первоначального варианта осталась только часть транспортной схемы и конкорс со спусками на платформы. А мог бы быть вполне современный вокзал, — добавил экс-главархитектор.

Он прикрепил к посту видеосюжет о проектировании уфимского железнодорожного вокзала, снятый в 1996 году, а также фотографии начала строительства и несколько графических листов.

— Есть популярное выражение: «История не знает сослагательного наклонения». Но теория сложных систем говорит: до тех пор, пока не научитесь строить модель идеального прошлого, вы не сможете построить модель идеального будущего, — заключил Байдин.

Напомним, накануне экс-главархитектурой предложил построить заправки для электромобилей к 450-летию Уфы. По его словам, количество таких машин в республике увеличилось более чем в два раза, однако заправочных станций не хватает.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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