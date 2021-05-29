Директор уфимской компании более полугода не выдавал зарплаты 63 работникам

По версии следствия, с августа 2018 года по февраль 2019 года руководитель организации не выплачивал зарплаты 63 своим сотрудникам. В результате сумма задолженности по оплате труда достигла около 1,8 млн рублей. Эти средства директор потратил на финансирование своего предприятия. Также его обвиняют в краже гаража и вверенных ему денег организации.