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Директор уфимской компании более полугода не выдавал зарплаты 63 работникам

29 мая 2021, 05:27
Фото: 1MediaInvest
В Уфе осудят 37-летнего бывшего директора компании «Жилищно-ремонтное эксплуатационное предприятие 55» за невыдачу зарплат своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

По версии следствия, с августа 2018 года по февраль 2019 года руководитель организации не выплачивал зарплаты 63 своим сотрудникам. В результате сумма задолженности по оплате труда достигла около 1,8 млн рублей. Эти средства директор потратил на финансирование своего предприятия. Также его обвиняют в краже гаража и вверенных ему денег организации.

Мужчина свою вину не признал. На долю собственности в квартире и автомобиль, которые принадлежат бывшему руководителю, наложен арест.

Дело направят в суд для рассмотрения по существу.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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