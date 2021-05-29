Беглый бизнесмен Максим Барский возвращается в Россию за «Сибантрацитом»

Как сообщает издание versia.ru, Барский был партнером застрелившегося в мае 2020 года миллиардера и владельца группы «Аллтек», в которую входит и угольный производитель, Дмитрия Босова. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают вопросы.
Барский покинул страну после скандала с обнаружением наркосодержащих веществ в его багаже в аэропорту Москвы. Как отмечают журналисты, бизнесмена отпустили под залог в 1 млн рублей, после чего он вылетел в Лондон. В СМИ предполагают, что дело с наркотиками могло быть связано с разделением имущества между наследниками Босова. Сам Барский до этого два года возглавлял ООО «УК «Сибантрацит» и сотрудничал с Босовым на других проектах — он был в курсе внутренних дел группы. Его поддержка, считают журналисты, могла стать решающей для одного из претендующих на наследие «Аллтек».
Журналисты отмечают связь Барского с проектами Альберта Авдоляна. Бизнесмен стал гендиректором ООО «Сибан Холдинг» с долей в 30%. При этом 70% компании владеет ООО «АП Развитие», входящее в холдинг «А-Проперти» Авдоляна. Он, по данным РБК, планирует с помощью новой компании выкупить долю наследников Босова в «Сибантраците», стоимость которой оценивается в 1,5 млрд долларов, где один миллиард — долги. Сделка планируется в июне.
По мнению издания, Барский, чей нефтегазовый бизнес в США уже прогорел, средств на инвестиции не имеет. Стоит вспомнить и то, что в 2018 году супруги Босовы, предположительно по его инициативе, вложили в производство «лёгких» наркотиков в США 160 млн долларов. Этот бизнес тоже прогорел, и отношения с партнером испортились.
Еще одного своего партнера — Александра Исаева — Босов уволил из всех структур за месяц до своей смерти. Предположительно, за хищения и злоупотребления. Интересно, что сейчас он руководит одной из структур того же Авдоляна — «Эльга Уголь». А с сайтов компаний Босова, уже после его смерти, удалили все обвинения в адрес Исаева, заменив их извинениями. Еще один бывший партнер Босова, ранее уступивший место председателя совета директоров «Сибантрацита» вдове миллиардера, Дмитрий Ага также вернулся на свою должность.
Как предполагают журналисты versia.ru, все бывшие соратники, неожиданно вновь получившие доли в бизнесе Босова, могут быть подставными лицами и работать на одного человека, стремящегося поглотить бизнес Босова.