Беглый бизнесмен Максим Барский возвращается в Россию за «Сибантрацитом»

Барский покинул страну после скандала с обнаружением наркосодержащих веществ в его багаже в аэропорту Москвы. Как отмечают журналисты, бизнесмена отпустили под залог в 1 млн рублей, после чего он вылетел в Лондон. В СМИ предполагают, что дело с наркотиками могло быть связано с разделением имущества между наследниками Босова. Сам Барский до этого два года возглавлял ООО «УК «Сибантрацит» и сотрудничал с Босовым на других проектах — он был в курсе внутренних дел группы. Его поддержка, считают журналисты, могла стать решающей для одного из претендующих на наследие «Аллтек».