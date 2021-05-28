В выходные в Уфе перекроют центральные улицы в связи с проведением забега

150 тысяч человек со всей России стартуют в одно время. Участникам предлагают преодолеть дистанцию в 21,1 километра, 10 и 5 километров. Детям приготовили 1-километровую трассу.
В связи с проведением мероприятия в Уфе частично перекроют движением. С 27 мая до 00:00 часов 30 мая закрыли парковку перед Конгресс-холлом «Торатау». В выходные, с 12:00 часов 29 мая до 20:00 часов 30 мая, перекроют участок пересечения улицы Мажита Гафури и улицы Заки Валиди, улицы Заки Валиди до пересечения с улицей Аксакова. Кроме того, с 09:00 до 17:00 30 мая будет закрыто движение согласно карте маршрутов.
На время перекрытия не будет осуществляться движение по трамвайным маршрутам № 5 и № 16. Троллейбусный маршрут № 22 будет работать по измененной схеме движения: в сторону центра — Северный автовокзал, проспект Октября, улица Шафиева, улица Р.Зорге, улица Б.Гражданской, улица Пархоменко, улица 50-летия Октября; в обратную сторону: по улице 50-летия Октября, проспекту Октября, Северный автовокзал.
Жителей и гостей Уфы просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать маршрут.
В мэрии отметили, что каждый участник «ЗаБег РФ» получит в стартовом пакете футболку с символом города, а на финише — уникальную медаль. Полумарафон проводится ежегодно с 2017 года. В этом году мероприятие пройдет в 85 городах России.