В выходные в Уфе перекроют центральные улицы в связи с проведением забега

В связи с проведением мероприятия в Уфе частично перекроют движением. С 27 мая до 00:00 часов 30 мая закрыли парковку перед Конгресс-холлом «Торатау». В выходные, с 12:00 часов 29 мая до 20:00 часов 30 мая, перекроют участок пересечения улицы Мажита Гафури и улицы Заки Валиди, улицы Заки Валиди до пересечения с улицей Аксакова. Кроме того, с 09:00 до 17:00 30 мая будет закрыто движение согласно карте маршрутов.