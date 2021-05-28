В Туймазах школьники пожаловались на ожог сетчатки глаз после сдачи ОГЭ

— Что преподаватели, что директор нам говорят, что дети виноваты сами, раз смотрели на эти лампы. Хотя их об этом никто не уведомил. Да и какая разница. Зачем вообще включали эти лампы. На данный момент все пострадавшие проходят обследование. Как говорится, без бумажки доказательной ты какашка. Как только у всех все будет на руках будем обращаться с жалобой коллективно, — ответила женщина.