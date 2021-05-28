В Туймазах школьники пожаловались на ожог сетчатки глаз после сдачи ОГЭ

— В коридоре, где дети ожидали своей очередности, были включены лампы кварцевания. Они там простояли немалое количество времени. Под лучами этих кварцевых ламп. На сегодняшний день, у многих детей различные ожоги сетчатки глаз. В том числе, и моя дочь, — рассказывает женщина.
По словам Олеси Гиниятуллиной, ее дочь почувствовала недомогание прямо во время проведения экзамена. Жжение в глазах и головные боли, по словам женщины, не позволили ее дочери-отличнице сосредоточиться на заданиях, из-за чего та выполнила верно лишь малую часть.
— Естественно пересдачи никакой нет, и не будет думаю. Результат оценки испорчен, который непосредственно повлияет на аттестат.
И здесь вины наших детей нет! Уходили с отличным зрением, и прекрасным настроением, вернулись покалеченные. Теперь после результатов обследования у моей дочери минусовое зрение, и неизвестно как все это отразится в будущем! негодует жительница Туймазов.
Как уверяет женщина, после экзамена на состояние здоровья пожаловались родителям около пяти одноклассников девочки. Они собирают жалобы и планируют обратиться в правоохранительные органы. Олеся Гиниятуллина рассказала, что они уже обращались к директору школы, но результатов это не принесло.
— Что преподаватели, что директор нам говорят, что дети виноваты сами, раз смотрели на эти лампы. Хотя их об этом никто не уведомил. Да и какая разница. Зачем вообще включали эти лампы. На данный момент все пострадавшие проходят обследование. Как говорится, без бумажки доказательной ты какашка. Как только у всех все будет на руках будем обращаться с жалобой коллективно, — ответила женщина.
В комментариях пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни поддерживают женщину и рекомендуют поскорее обратиться в суд, а другие считают, что это лишь провокация со стороны родителей, которые переживают за плохие результаты экзаменов.
— Списать неудачный экзамен на лампы. Даже когда на сварку смотришь, ожег проявляет себя только на следующий день. Ваша дочь просто опростофилилась. А зрение было испорчено ранее. Просто диагностировали его после экзамена, считает Сабина Махнева.
Тем временем, Mkset направил запрос в Министерство образования республики. Ситуацию прокомментировала начальник отдела государственной итоговой аттестации Айгуль Байрамгулова.
— 24 мая 2021г. на ОГЭ по русскому языку в МАОУ СОШ № 8 г.Туймазы (ППЭ №908) явилось 175 девятиклассников из 9 школ. Экзамены прошли в штатном режиме без нарушений порядка проведения ГИА. Обращений в медицинский кабинет по вопросам плохого самочувствия, головокружения во время экзаменов участников в ППЭ не поступало. В ППЭ использовались рециркуляторы для обеззараживания воздуха закрытого типа по утвержденному графику. Никаких ламп кварцевания во время экзаменов в пунктах их проведения не используется, — отметила она.