В Ишимбае арестовали тренера, подозреваемого в изнасиловании 14-летней воспитанницы

Корреспондент Mkset выяснил, что подозреваемый — неоднократно чемпион и тренер по кикбоксингу, а также супруг и отец несовершеннолетней дочери. Кроме того, он являлся депутатом фракции «Единая Россия», однако информация об этом была удалена с сайтов, но сохранилась в кэше. Один из воспитанников в разговоре с журналистом признался, что не верит в произошедшее.