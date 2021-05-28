В Ишимбае арестовали тренера, подозреваемого в изнасиловании 14-летней воспитанницы

Суд по ходатайству следователя избрал тренеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля. В настоящее время СК продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.
Напомним, по версии следствия, 18 мая мужчина, находясь в тренерской комнате, изнасиловал свою несовершеннолетнюю воспитанницу. Об этом девочка рассказала своим родителям, которые обратились в полицию. Как сообщалось в Telegram-канале «112» со ссылкой на заявление её мамы, тренер попросил воспитанницу зайти перед занятиями в его кабинет, чтобы она якобы помогла заполнить документацию. Когда девочка пришла, он выключил свет, закрыл дверь, спрятал ключи и изнасиловал её.
Корреспондент Mkset выяснил, что подозреваемый — неоднократно чемпион и тренер по кикбоксингу, а также супруг и отец несовершеннолетней дочери. Кроме того, он являлся депутатом фракции «Единая Россия», однако информация об этом была удалена с сайтов, но сохранилась в кэше. Один из воспитанников в разговоре с журналистом признался, что не верит в произошедшее.