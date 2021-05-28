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В Башкирии водитель на иномарке насмерть сбил пешехода

28 мая 2021, 04:35
Фото: Динар Гильмутдинов/Telegram
Сегодня ночью, 28 мая, в Кармаскалинском районе Башкирии насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает глава республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов.

ДТП случилось в первом часу ночи на 10 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. 32-летний житель Баймакского района за рулем Kia Sportage сбил пешехода, на вид 40-45 лет. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Водитель рассказал, что тот переходил дорогу в неустановленном месте в темное время суток. Начато разбирательство.

Всего 27 мая зарегистрировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы. Также было выявлено 2300 нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителей.

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