В Башкирии водитель на иномарке насмерть сбил пешехода

ДТП случилось в первом часу ночи на 10 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. 32-летний житель Баймакского района за рулем Kia Sportage сбил пешехода, на вид 40-45 лет. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Водитель рассказал, что тот переходил дорогу в неустановленном месте в темное время суток. Начато разбирательство.