В Башкирии в расширение производства пельменей вложат 590 миллионов рублей

По словам управляющего группы компаний «Добрынинъ» Гарифа Чурагулова, они готовы вложить в проект 590 миллионов рублей. На эти деньги планируется построить да завода, склад, распределительный центр и общежитие для сотрудников. Глава республики поддержал проект.
– Вы развиваете очень актуальное направление. Мы завершаем формирование республиканской программы поддержки перерабатывающей промышленности. В этом документе предусмотрим широкий комплекс мер, подкреплённый финансированием, — подчеркнул Радий Хабиров.