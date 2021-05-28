В Башкирии в расширение производства пельменей вложат 590 миллионов рублей

На минувшем инвестчасе главе Башкирии Радию Хабирову представили проекты, в которые инвесторы готовы вложить более 2,2 миллиардов рублей. В рамках одного из них в Давлекановском районе будет расширено производство мясных полуфабрикатов.

По словам управляющего группы компаний «Добрынинъ» Гарифа Чурагулова, они готовы вложить в проект 590 миллионов рублей. На эти деньги планируется построить да завода, склад, распределительный центр и общежитие для сотрудников. Глава республики поддержал проект. – Вы развиваете очень актуальное направление. Мы завершаем формирование республиканской программы поддержки перерабатывающей промышленности. В этом документе предусмотрим широкий комплекс мер, подкреплённый финансированием, — подчеркнул Радий Хабиров. Материалы по теме Специалисты “Росконтроль” назвали лучших производителей пельменей В Башкирии пройдёт фестиваль бирских пельменей