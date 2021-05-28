В Башкирии руководитель отдела образования Сибая снова попался на получении взятки

По предварительным данным, в рамках программы по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Сибая местному отделу образования выделили два миллиона рублей. На эти деньги необходимо было установить дополнительное оборудование. Программу курировал начальник отдела образования. Он предложил выполнить работы без проведения торгов местной компании. Взамен директор фирмы должен был установить систему электроснабжения и видеонаблюдения надворных построек на земельном участке матери чиновника.
Оперативники и следователи выяснили, что работы были проведены на общую сумму в 243 тысячи рублей. Кроме того, начальник отдела образования поспособствовал в приеме выполненных работ по договорам заключенным между подведомственными ему образовательными учреждениями и компанией по установлен оборудования.
В настоящее время материалы дела переданы в следственный отдел, где возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.
В пресс-службе Следкома Башкирии напомнили, что ранее начальник отдела образования Сибая был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупной размере.