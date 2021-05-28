В Башкирии руководитель отдела образования Сибая снова попался на получении взятки

По предварительным данным, в рамках программы по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Сибая местному отделу образования выделили два миллиона рублей. На эти деньги необходимо было установить дополнительное оборудование. Программу курировал начальник отдела образования. Он предложил выполнить работы без проведения торгов местной компании. Взамен директор фирмы должен был установить систему электроснабжения и видеонаблюдения надворных построек на земельном участке матери чиновника.