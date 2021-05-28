В Башкирии предложили меры для решения проблем с электросамокатами

По его словам, если разрешить ездить на электросамокатах только в парках и прогулочных зонах, то, во-первых, вопрос безопасности пешеходов не решится, а станет лишь более локальным, а во-вторых, электросамокат перестанет быть индивидуальным транспортом. Спикер добавил, что сегодня многие люди ездят на самокатах на работу, и это современно и экологично.