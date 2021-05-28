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В Башкирии предложили меры для решения проблем с электросамокатами

28 мая 2021, 12:58
Фото: pixabay.com
На совещании в Госсобрании Башкирии предложили несколько мер по безопасному использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Юристы, депутаты, дорожные инспекторы и власти Уфы заключили, что нужно ввести ограничения скорости электросамокатов, которые неоднократно провоцировали ДТП и несчастные случаи с пешеходами. Также предложили запретить транспорты для малолетних и ограничить использование электросамокатов на массовых праздничных мероприятиях, пишет ИА «Башинформ».

На совещании в парламенте отметили, что в ближайшее время предложения обсудят с представителями всех заинтересованных сторон.

— Прокатчики устраивают стихийные стоянки и перегораживают тротуары, самокаты лавируют между пешеходами на тротуарах и выезжают на проезжую часть, создавая угрозу ДТП. В дни массовых праздничных мероприятий ситуация может осложниться, заявил председатель Курултая республики Константин Толкачев.

По его словам, если разрешить ездить на электросамокатах только в парках и прогулочных зонах, то, во-первых, вопрос безопасности пешеходов не решится, а станет лишь более локальным, а во-вторых, электросамокат перестанет быть индивидуальным транспортом. Спикер добавил, что сегодня многие люди ездят на самокатах на работу, и это современно и экологично.

Эксперты пришли к выводу, что для самокатов в Уфе следует улучшить велодорожки. Константин Толкачев подчеркнул, что это необходимо учитывать при проектировании городских территорий.

Напомним, в столице Башкирии Госавтоинспекция проводила рейды, на которых сотрудники ДПС обращали пристальное внимание за людьми на электросамокатах. Тех, кто нарушал правила дорожного движения, привлекали к ответственности.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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