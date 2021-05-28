В Башкирии откроют индустриальный парк на базе завода автобетоновозов

Как отметил гендиректор завода Сергей Кленько, на территории предприятия есть неиспользуемые площади, обеспеченные инженерной инфраструктурой. Ремонт корпусов, которые пустуют уже более 20 лет, оценивается в 450 млн рублей. Здесь планируют создать индустриальный парк площадью 31 тысяча квадратных метров для развития бизнеса предприятий, включая малых. Для проекта выделят средства из федерального и республиканского бюджетов.
– Запустим на заводе и производство прицепной техники. Мощности предприятия позволят ежегодно выпускать до 12 тысяч единиц. Важно, что и руководство «КАМАЗа» поддерживает наш проект, – написал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.
Для нового проекта потребуются профессионально обученные маляры, слесари, штамповщики, электромонтажники и другие специалисты. Глава республики поручил правительству Башкирии представить предложения в этой части.