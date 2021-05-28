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В Башкирии откроют индустриальный парк на базе завода автобетоновозов

28 мая 2021, 17:30
Фото: Страница Радия Хабирова
Сегодня, 28 мая, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил «Туймазинский завод автобетоновозов». Руководитель региона ознакомился с проектом создания на базе предприятия индустриального парка «Туймазинский», сообщает пресс-служба главы республики.

Как отметил гендиректор завода Сергей Кленько, на территории предприятия есть неиспользуемые площади, обеспеченные инженерной инфраструктурой. Ремонт корпусов, которые пустуют уже более 20 лет, оценивается в 450 млн рублей. Здесь планируют создать индустриальный парк площадью 31 тысяча квадратных метров для развития бизнеса предприятий, включая малых. Для проекта выделят средства из федерального и республиканского бюджетов.

– Запустим на заводе и производство прицепной техники. Мощности предприятия позволят ежегодно выпускать до 12 тысяч единиц. Важно, что и руководство «КАМАЗа» поддерживает наш проект, – написал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Для нового проекта потребуются профессионально обученные маляры, слесари, штамповщики, электромонтажники и другие специалисты. Глава республики поручил правительству Башкирии представить предложения в этой части.

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