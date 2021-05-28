В Башкирии откроют индустриальный парк на базе завода автобетоновозов

Как отметил гендиректор завода Сергей Кленько, на территории предприятия есть неиспользуемые площади, обеспеченные инженерной инфраструктурой. Ремонт корпусов, которые пустуют уже более 20 лет, оценивается в 450 млн рублей. Здесь планируют создать индустриальный парк площадью 31 тысяча квадратных метров для развития бизнеса предприятий, включая малых. Для проекта выделят средства из федерального и республиканского бюджетов.