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В Башкирии от коронавируса скончались два человека

28 мая 2021, 06:34
Фото: pixabay.com
Общее число заболевших коронавирусом достигло почти 38 тысяч. Минздрав Башкирии опубликовал статистику на 28 мая.

За сутки Covid-19 подтвердился у 89 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 37 931 житель республики. При этом выздоровели 35 854 пациентов, 121 — за прошедший день. Два компонента вакцины от коронавируса получили 269 318 человек.

По данным Минздрава, число умерших увеличилось на два. Всего от вируса скончались 518 человек.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности. Согласно новой редакции, жителям республики разрешили посещать городские пляжи без масок, а муниципалитетам — проводить сабантуи, правда, с использование средств индивидуальной защиты.

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