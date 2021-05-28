В Башкирии от коронавируса скончались два человека

За сутки Covid-19 подтвердился у 89 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 37 931 житель республики. При этом выздоровели 35 854 пациентов, 121 — за прошедший день. Два компонента вакцины от коронавируса получили 269 318 человек.