В Башкирии насильники детей попросили о помиловании у комиссии при главе республики

Комиссия рассмотрела обстоятельства трех преступлений. Два дела, по словам Толкачева, связаны с изнасилованием несовершеннолетних. Фигурант одного из них, ранее неоднократно судимый, изнасиловал собственную малолетнюю внучку, а другой — 14-летнюю девочку. Как передает спикер парламента, мужчина оглушил ее ударом по голове, угрожал убийством, если она обратится в полицию.
Преступники нанесли детям не только физический вред, но и тяжелую душевную травму и не заслуживают снисхождения, сказал Константин Толкачев.
Фигурант третьего дела нарушил ПДД: наехал на временный защитный барьер, задавил дорожного рабочего и скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавший скончался. Суд приговорил правонарушителя к 3 годам 6 месяцам заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Токачев отметил, что статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на 12 лет. По его мнению, суд вынес довольно мягкое наказание. Кроме того, против помилования выступила семья погибшего. Комиссия не удовлетворила прошение о помиловании.
Напомним, в настоящее время Следком Башкирии рассматривает дело в отношении 33-летнего тренера секции по кикбоксингу в Ишимбае. По версии следствия, 18 мая мужчина, находясь в тренерской комнате, изнасиловал свою несовершеннолетнюю воспитанницу. Об этом девочка рассказала своим родителям, которые обратились в полицию. Ишимбайский суд заключил тренера под стражу до 25 июля.