В Башкирии насильники детей попросили о помиловании у комиссии при главе республики

Фигурант третьего дела нарушил ПДД: наехал на временный защитный барьер, задавил дорожного рабочего и скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавший скончался. Суд приговорил правонарушителя к 3 годам 6 месяцам заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. Токачев отметил, что статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на 12 лет. По его мнению, суд вынес довольно мягкое наказание. Кроме того, против помилования выступила семья погибшего. Комиссия не удовлетворила прошение о помиловании.