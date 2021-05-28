«РТ-Инвест»: выбросы метана с горящих свалок главная причина изменения климата

По данным предприятия, только за последнюю неделю произошло более 6 пожаров, пишет kp.ru. Полигоны горели в Анапе и Якутии, Ростовской и Челябинской областях, в Башкирии и Омске. Эксперты отметили, что суммарно за этот период в атмосферу ушло свыше сотни тонн вредных выбросов, а в зоне поражения оказалось более 3 млн людей. Жители Уфы столкнулись с проблемами со здоровьем, а ситуацией до сих пор не заинтересовались представители экоорганизаций. До этого они активно выступали против планов по строительству заводов по энергоутилизации, однако горящие полигоны с мусором в зону их внимания не попали, отмечают в «РТ-Инвест».