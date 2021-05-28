Проведение скачек «Терра Башкирия» в Уфе обойдется в 1,3 миллиона рублей

Документацией предусмотрено проведение трех этапов конноспортивного турнира. Стоимость одного — 452 тысячи рублей. Отметим, что закупка проводилась у единственного поставщика. Название компании-победителя на сайте госзакупок не указан. Источник финансирования — субсидии на иные цели.