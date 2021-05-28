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Проведение скачек «Терра Башкирия» в Уфе обойдется в 1,3 миллиона рублей

28 мая 2021, 06:59
Фото: сайт Акбузата
Центр компетенции РБ по коневодству и конному спорту «Акбузат» ищет подрядчика для организации и проведению скачек «Терра Башкирия». Начальная сумма контракта — 1,3 миллиона рублей.

Документацией предусмотрено проведение трех этапов конноспортивного турнира. Стоимость одного — 452 тысячи рублей. Отметим, что закупка проводилась у единственного поставщика. Название компании-победителя на сайте госзакупок не указан. Источник финансирования — субсидии на иные цели.

Согласно контракту, исполнитель должен разработать общую концепцию, тайминг и сценарий мероприятия, а также подобрать музыкальный материал. В турнире «Терра Башкирия» примут участие творческие коллективы, ведущие и артисты.

Первый этап Конноспортивного турнира прошел 22 мая. Второй состоится 5 июня, третий — 19 июня.

#Новости#Башкирия#Уфа#Анна Кононова#Город
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