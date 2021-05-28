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Ожог глаз на ОГЭ, конкурс санузлов и нападение собак на котенка. Итоги дня в Башкирии

28 мая 2021, 16:42
Фото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 28 мая 2021 года.

Ишимбайский городской суд избрал меру пресечения 33-летнего тренера местной секции по кикбоксингу. Мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Его заключили под стражу до 25 июля.

Ученики из Башкирии показали «страшные» туалеты в своих школах. Они отправили фотографии санузлов на конкурс Domestos. Компания обещает победителям отремонтировать туалеты.

Несколько учеников школы №1 города Туймазы пожаловались на сильные головные боли и жжение в глазах во время и после экзаменов 24 мая. ОГЭ проходило в школе №8. Мама одной из учениц Олеся Гиниятуллина рассказала в социальных сетях, что это могло случиться из-за ламп кварцевания, которые вызвали у детей ожог сетчатки глаз.

Сегодня утром в столице Башкирии на пересечении улиц 50 лет СССР и Менделеева произошла авария. Водитель «Ниссан Альмера» сбил пожилую женщину и ребенка. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Жители жилого комплекса в микрорайоне Михайловка обеспокоены наличием бродячих собак на улице. Накануне под окнами жилого дома животные загрызли котенка. Произошедшее попало на видео.

В Башкирии выявлен ещё один факт получения взятки со стороны руководителя отдела образования города Сибая. Ранее руководитель отдела образования города был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупной размере.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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