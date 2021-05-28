Ожог глаз на ОГЭ, конкурс санузлов и нападение собак на котенка. Итоги дня в Башкирии

Несколько учеников школы №1 города Туймазы пожаловались на сильные головные боли и жжение в глазах во время и после экзаменов 24 мая. ОГЭ проходило в школе №8. Мама одной из учениц Олеся Гиниятуллина рассказала в социальных сетях, что это могло случиться из-за ламп кварцевания, которые вызвали у детей ожог сетчатки глаз.