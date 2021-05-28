Минтруд анонсировал начало приема заявок на выплаты семьям с детьми

Закон вступает в силу со дня его подписания, но его действие не распространяется на женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности до 1 июля 2021 года. Им выплата такого пособия будет осуществляться в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.