Минтруд анонсировал начало приема заявок на выплаты семьям с детьми

Прием заявлений на выплаты семьям с детьми школьного возраста планируют начать в середине июля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.
Так, прием заявлений планируется в середине июля, точная дата будет определена позже. В августе начнется осуществление выплаты. Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры поддержки семей с детьми. Законопроект вносит в действующее законодательство поправки, согласно которым с 1 сентября этого года устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка.
Кроме того, документ предусматривает назначение неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля ежемесячных выплат в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.
Еще одной поправкой с 1 июля текущего года устанавливается ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящиеся в трудной материальной ситуации. Предусмотрено, что оно составит 50% прожиточного минимума, в среднем — 6350 руб.
Закон вступает в силу со дня его подписания, но его действие не распространяется на женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности до 1 июля 2021 года. Им выплата такого пособия будет осуществляться в порядке и размере, установленных до дня вступления законопроекта в силу.
19 мая эти поправки были приняты Госдумой в третьем и окончательном чтении. В этот же день их одобрил Совет Федерации.