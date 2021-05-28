Металлоинвест планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году

Ключевым аспектом достижения этих показателей является переход от доменного производства на процессы металлизации и последующее использование в данных процессах «чистого» углеродно-нейтрального водорода. Значительный вклад будет достигнут благодаря повышению энергоэффективности и использованию возобновляемой и низкоуглеродной энергетики.
«В долгосрочной перспективе структура спроса на металлургическое сырье все больше будет определяться требованиями к качеству и к углеродному следу продукции, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Мы видим нашу Компанию основой эволюции металлургии в направлении безуглеродных технологий производства. Климатическая стратегия Металлоинвеста базируется на целом ряде уже реализуемых инвестиционных проектов. Мы также ведем масштабные исследовательские работы для поиска оптимальных решений по внедрению технологий, обеспечивающих углеродную нейтральность продукции».
Реализация Климатической стратегии планируется в три этапа:
2019-2025 гг. – Завершение плановой модернизации. Будет повышено качество производимой железорудной продукции с созданием базы для сокращения выбросов на металлургическом переделе. Сокращение прямых и косвенных энергетических выбросов парниковых газов на 1,8%, косвенных неэнергетических выбросов – на 25% по отношению к уровню суммарных выбросов 2019 года.
2026–2036 гг. – Будет осуществлен переход на низкоуглеродное производство прямовосстановленного железа, произведена оптимизация процессов производства кокса, агломерата и чугуна. Внедрение чистого («голубого», «желтого» и «зеленого») водорода. Сокращение прямых выбросов парниковых газов на 15% по отношению к уровню суммарных выбросов 2019 года.
2037-2050 гг. – Достижение углеродной нейтральности за счет завершения перехода на чистый водород в технологическом процессе, повышения энергоэффективности прочих процессов, в том числе с использованием водорода в стационарном и мобильном сжигании, а также приобретении углеродных оффсетов на выбросы, не возможные к сокращению на основном горно-металлургическом производстве.
В 2020 году была произведена полная инвентаризация парниковых газов с включением прямых выбросов от источников Компании (Scope 1), косвенных выбросов от производства закупаемой у сторонних организаций энергии (Scope 2), косвенных неэнергетических выбросов, получаемых при закупке сырья и материалов, и реализации продукции, (Scope 3), а также углеродного следа продукции.
Общий объём выбросов парниковых газов (Scope 1, 2, 3) в 2020 году сократился на 2,5 млн тонн по сравнению с аналогичными данными годом ранее и составил 69,3 млн тонн CO₂-эквивалента.
Основные процессы, приводящие к образованию выбросов парниковых газов в деятельности Компании, – производство чугуна, ПВЖ/ГБЖ и стальной продукции. Таким образом, главным источником выбросов парниковых газов Металлоинвеста являются его металлургические предприятия – ОЭМК, Уральская Сталь и ЛГОК.
При этом показатель промежуточного углеродного следа (прямых и косвенных энергетических выбросов, включая выбросы, приобретенные в сырье и материалах) на тонну производимой стали на ОЭМК составляют всего 1,66 тонны CO₂-эквивалента при среднем показателе по индустрии 2,3 тонны.
Компания ежегодно осуществляет сбор, расчет и предоставление данных по выбросу парниковых газов (CO₂), вырабатываемых в ходе производства в рамках программы Climate Action. Зафиксированные выбросы CO₂ в два раза ниже средних значений металлургических комбинатов полного цикла.
Детальная информация опубликована в Едином отчёте Компании, включающем в себя Годовой отчёт и Отчёт об устойчивом развитии.