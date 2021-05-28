Металлоинвест планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2050 году

«В долгосрочной перспективе структура спроса на металлургическое сырье все больше будет определяться требованиями к качеству и к углеродному следу продукции, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – Мы видим нашу Компанию основой эволюции металлургии в направлении безуглеродных технологий производства. Климатическая стратегия Металлоинвеста базируется на целом ряде уже реализуемых инвестиционных проектов. Мы также ведем масштабные исследовательские работы для поиска оптимальных решений по внедрению технологий, обеспечивающих углеродную нейтральность продукции».