Красные флаги коммунистов отлично вписались в атмосферу Дня пограничника в Уфе

Основной площадкой для празднования стал Парк Победы в столице Башкирии. Там с раннего утра начали собираться жители республики, причастные к этому профессиональному празднику, чтобы возложить цветы к мемориалу, послушать концерт и просто пообщаться со старыми друзьями. Кроме того, Уфа сегодня встретила флаг «Победа», который в рамках всероссийской эстафеты путешествует по всей России.
Как отметили участники сегодняшнего торжества, несмотря на то, что Башкирия расположена внутри страны и сама по себе не имеет границ с иностранными государствами, уроженцы нашей республики вписали немало славных страниц в историю этой службы. Так было и во времена Великой Отечественной войны, и в период пребывания советских войск в Афганистане, а также в горячих точках на Кавказе. Известно, что званием Героя Советского Союза был посмертно награжден пограничник из Башкирии Василий Утин за подвиг, совершённый в декабре 1941 года в боях на Донбассе. Уже в мирное время в Дагестане погибли молодые пограничники Ильяс Асадуллин (в 1995 году) и Расим Мавлютов (в 2011 году), которые в составе пограничных нарядов вступили в схватку с бандитскими формированиями. Оба награждены посмертно Орденами Мужества.
Среди участников сегодняшних праздничных мероприятий было много мужчин в зеленых беретах пограничников и тельняшках, а также мальчишек в камуфляже.
На празднике присутствовали и представители КПРФ, их красные флаги, к слову, всегда отлично вписываются с торжества, связанные с военно-патриотической тематикой.
Коммунисты возложили цветы к памятнику пограничнику и Вечному огню, поздравили виновников торжества.
От имени КПРФ, от имени фракции депутатов-коммунистов в Госсобрании РБ хочу пожелать вам здоровья, счастья, мирного неба. Защита границ определяет особые качества мужчины, которыми обладают наши пограничники. Это, прежде всего, патриотизм и высокий профессионализм. Во время Великой Отечественной войны пограничники первыми встретили фашистских захватчиков и до последней капли крови защищали границу. И в наши дни пограничники не только защищают рубежи нашей Родины, но и ежедневно борются с международным терроризмом. Хочу пожелать им здоровья, мирного неба и долгих лет жизни. Особенно это касается наших ветеранов погранвойск, которые ежедневно занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, передал пограничникам поздравления от однопартийцев член фракции КПРФ в Госсобрании-Курултае Башкирии Ильгам Галин.
Напомним, недавно лидер Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин был оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что 1 мая вместе с соратниками возложил цветы к памятнику Ленину на одноименной площади в Уфе. Лидера башкирских коммунистов обвинили в организации несанкционированного митинга, хотя возложение цветов вряд ли можно считать таковым.
Участникам сегодняшнего многолюдного мероприятия в уфимском Парке Победы, организованного при участие столичных властей, санкции не грозят, хотя в медицинских масках там, к слову, были единицы.