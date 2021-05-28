Красные флаги коммунистов отлично вписались в атмосферу Дня пограничника в Уфе

Как отметили участники сегодняшнего торжества, несмотря на то, что Башкирия расположена внутри страны и сама по себе не имеет границ с иностранными государствами, уроженцы нашей республики вписали немало славных страниц в историю этой службы. Так было и во времена Великой Отечественной войны, и в период пребывания советских войск в Афганистане, а также в горячих точках на Кавказе. Известно, что званием Героя Советского Союза был посмертно награжден пограничник из Башкирии Василий Утин за подвиг, совершённый в декабре 1941 года в боях на Донбассе. Уже в мирное время в Дагестане погибли молодые пограничники Ильяс Асадуллин (в 1995 году) и Расим Мавлютов (в 2011 году), которые в составе пограничных нарядов вступили в схватку с бандитскими формированиями. Оба награждены посмертно Орденами Мужества.