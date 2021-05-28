Глава Башкирии обсудил новые совместные проекты с топ-менеджерами Сбербанка

– Сбербанк – наш давний и очень надёжный партнёр. Он входит в число крупнейших налогоплательщиков и работодателей республики, активно кредитует промышленность, сельское хозяйство, строительную отрасль, реализует крупные социальные проекты, – отметил Радий Хабиров. – Особую роль банк играет в финансировании жилищного строительства, учитывая седьмое место республики среди российских регионов по объёму вводимого жилья. Больше половины эскроу-счетов для застройщиков в рамках проектного финансирования приходится на Сбербанк. Высокую эффективность доказала и республиканская программа жилищных строительных сбережений, которая стартовала в 2014 году.
Башкортостан входит в пятёрку регионов страны по объёму ипотечных кредитов, которые в первом квартале 2021 года превысили 16 млрд рублей. Республика лидирует и в части сельской ипотеки. С начала действия программы выдали 1 484 кредита на общую сумму 3 млрд рублей.
– Сотрудничество Сбербанка и Республики Башкортостан носит стратегический характер. Сбербанк имеет самую большую филиальную сеть среди кредитных организаций в регионе. Значительную роль в поддержке экономики банк сыграл в период пандемии. По льготным госпрограммам Сбербанк выдал бизнесу республики более 4 тысяч кредитов на 8 миллиардов рублей. Жителям Башкортостана в этот период было реструктуризировано 14 тысяч кредитов, – сказал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев. – Наш совместный опыт по поддержке детского туризма через программу кешбэка оказался очень успешным: Башкортостан занимает первое место в стране по количеству участников. Кроме того, опираясь на большой опыт Сбербанка, мы разработаем индивидуальное решение для Башкортостана в сфере школьного образования.
– Сбербанк давно и успешно сотрудничает с республикой и является её основным финансовым партнёром по всем направлениям банковского обслуживания. Мы активно поддерживаем бизнес в республике, – добавил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. – Только за 2020 год корпоративным клиентам выдано кредитов на 96,4 млрд рублей. Сбербанк намерен расширять своё участие в крупных инфраструктурных проектах и помогать внедрять инновационные технологии в разных отраслях экономики региона. В экосистеме Сбера сейчас есть десятки полезных сервисов для жизни и бизнеса, цифровые решения для учебных и медицинских учреждений, инновационные услуги для муниципалитетов и органов власти. Банк готов участвовать в финансировании строительства новых школ в Башкортостане по схеме государственно-частного партнёрства, а также в реализации совместных проектов по развитию школьного образования.
Радий Хабиров высоко оценил проекты банка в сфере строительства образовательных учреждений. В частности, в уфимском микрорайоне «Затон-Восточный» в рамках концессионного соглашения построят образовательный центр на 1 225 мест.
Представители Сбера также подчеркнули, что не планируют сокращать банковскую сеть на селе.
И.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов добавил, что банк активно участвует в обновлении автобусного парка республики по программам лизинга. Высокую оценку со стороны Сбера получил и проект единой транспортной карты «Алга».
– Эта карта является одной из лучших практик, которую мы берём за основу разработки единого решения для всей страны, – сказал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.
– Карту «Алга» мы постепенно дополняем новыми сервисами, – сообщил Радий Хабиров. – Например, создаём возможности для льготных покупок многодетным семьям в торгово-развлекательных центрах. Здесь есть простор для сотрудничества.