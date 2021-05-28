Глава Башкирии обсудил новые совместные проекты с топ-менеджерами Сбербанка

– Сбербанк давно и успешно сотрудничает с республикой и является её основным финансовым партнёром по всем направлениям банковского обслуживания. Мы активно поддерживаем бизнес в республике, – добавил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. – Только за 2020 год корпоративным клиентам выдано кредитов на 96,4 млрд рублей. Сбербанк намерен расширять своё участие в крупных инфраструктурных проектах и помогать внедрять инновационные технологии в разных отраслях экономики региона. В экосистеме Сбера сейчас есть десятки полезных сервисов для жизни и бизнеса, цифровые решения для учебных и медицинских учреждений, инновационные услуги для муниципалитетов и органов власти. Банк готов участвовать в финансировании строительства новых школ в Башкортостане по схеме государственно-частного партнёрства, а также в реализации совместных проектов по развитию школьного образования.