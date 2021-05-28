Франция возобновит продление пятилетних шенгенских виз для россиян с 1 июня

Как сообщает RT со ссылкой на сайт дипломатической миссии, с 1 июня 2021 года россияне получат возможность подать заявку в генконсульство Франции в Москве, чтобы получить продление 5-летней многократной краткосрочной визы, которая была выдана французской стороной до начала пандемии коронавируса.