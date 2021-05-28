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Франция возобновит продление пятилетних шенгенских виз для россиян с 1 июня

28 мая 2021, 10:58
Фото: pixabay.com
Генеральное консульство Франции в столице России начнет прием заявок на продление 5-летних шенгенских виз, срок действия которых истек в период пандемии COVID-19, с 1 июня.

Как сообщает RT со ссылкой на сайт дипломатической миссии, с 1 июня 2021 года россияне получат возможность подать заявку в генконсульство Франции в Москве, чтобы получить продление 5-летней многократной краткосрочной визы, которая была выдана французской стороной до начала пандемии коронавируса.

Дипломатический орган Франции уточняет, что воспользоваться правом продлить визу смогут не все заявители сразу, так как обработку заявок будут проводить постепенно. Также уточняется, что из-за обстановки в мире виза не дает возможности немедленного въезда во Францию.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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