Эксперты отметили высокий уровень доверия к безопасности праймериз ЕР

Эта цифра является рекордной для нашей страны. К примеру, всероссийское тестирование, проведенное ЦИК в середине мая, собрало 1,2 млн голосов, пишет nashgorod.ru.
По мнению экспертов, высокий показатель участия демонстрирует доверие граждан к предварительному голосованию, прежде всего к его легитимности и защите их персональных данных. Не следует сбрасывать со счетов и то, что единороссам удалось создать простую и комфортную для избирателей систему электронного голосования.
По словам президента Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Ильи Массуха, граждане действительно поверили в праймериз. Прежде всего, в обеспечивающие безопасность технологии.
Так, система блокчейна не позволяет вмешиваться в процесс голосования не только извне, но и изнутри. Другими словами, ни хакеры, ни организаторы не смогут изменить результат. Второй важный момент – регистрация через портал «Госуслуги». Никто не сможет проголосовать несколько раз или зарегистрировать тысячи ботов. Наконец, у каждого проголосовавшего имеется индивидуальный ключ шифрования, позволяющий проследить корректность использования его голоса.
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркнул, что 5 млн проголосовавших всего за несколько дней – это очень серьезный результат. Он позволяет говорить о том, что праймериз станут одним из факторов, серьезно повлиявших на думские выборы 2021 года.
Официальный партийный сайт «Единой России» напоминает, что регистрация участников праймериз завершится в полночь 28 мая. Само голосование продлится до 30 мая, а официальные итоги будут оглашены в начале июня.
Руководитель башкортостанского исполкома «Единой России», член регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования Рустем Ахмадинуров рассказал, что в Башкортостане на данный момент проголосовало более 80 тысяч человек, что составляет порядка 60% от общего числа зарегистрированных выборщиков.
“Активность населения связана с тем, что только на выборы в Госдуму у нас зарегистрировался 151 кандидат, среди которых есть и совершенно новые для нас лица, которые ранее не участвовали в выборной кампании, например руководитель республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов, Герой России Рафик Ихсанов и руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана Шамиль Валеев.
Всего на предварительное голосование в электронном виде зарегистрировались 5% от общего числа избирателей республики. Мы ожидаем, что еще порядка 10% проголосует очно 30 мая на счетных участках. Это связано с тем, что 40% населения у нас проживает на селе, и они традиционно привыкли к очному голосованию. Процедура пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований. Волонтеры будут проводить сверку списков избирателей с данными тех, кто проголосовал электронно. Это исключит повторное голосование”, - отметил Ахмадинуров.