Эксперты отметили высокий уровень доверия к безопасности праймериз ЕР

Всего на предварительное голосование в электронном виде зарегистрировались 5% от общего числа избирателей республики. Мы ожидаем, что еще порядка 10% проголосует очно 30 мая на счетных участках. Это связано с тем, что 40% населения у нас проживает на селе, и они традиционно привыкли к очному голосованию. Процедура пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований. Волонтеры будут проводить сверку списков избирателей с данными тех, кто проголосовал электронно. Это исключит повторное голосование”, - отметил Ахмадинуров.