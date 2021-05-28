Депутат Госсобрания Башкирии заявила о сборе денег на аттестаты в школе

Напомним, в марте уфимец Артур Дмитриев в соцсетях рассказал, что в лицее № 5, в котором учится его сын, на день рождения директора учреждения собирают по 1500 рублей с каждого класса. Однако после в комментариях к своему же посту он скинул скриншот переписки родителей класса, в котором указано, что по 1500 рублей собирают ещё и на подарки к 8 Марта. По словам жителя Уфы, за активность в соцсетях преподаватели оказывают давление на его сына. В мэрии Уфы тогда так же заявили, что информация о сборе денег недостоверная.