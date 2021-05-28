Депутат Госсобрания Башкирии заявила о сборе денег на аттестаты в школе

О сборе средств на аттестаты Лия Хафизова узнала на родительском собрании в школе № 130, от чего «потеряла дар речи».
Окна в классе меняем, мебель меняем, каждый год сдаем деньги на ремонт класса, на ремонт школы! Теперь ещё и за аттестат, написала она в соцсетях.
Лия Хафизова обратилась к главе республики Радию Хабирову, премьер-министру правительства Андрею Назарову и управлению образования Уфы с вопросом: «Действительно ли аттестаты в школах стали платными?».
В мэрии Уфы Mkset сообщили, что информация о сборе средств не соответствует действительности.
Аттестаты приобретаются за счет средств образовательных организаций, сказали в пресс-службе администрации.
Отметим, что, согласно федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации», школьное образование в стране бесплатное. Расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предусмотрены в местном бюджете.
Уфимский юрист Александр Войцех пояснил, что любые денежные сборы в школах идут на добровольной основе. В основном, по его словам, инициатива о «поборах» исходит от родительского комитета.
Просто грань в том, насколько они добровольные. Если это обуславливают учебой, если есть любые формы манипуляции, то, естественно, о добровольности не может быть и речи, сказал Войцех.
Юрист также добавил, что учреждение само должно само обеспечить выпускников аттестатами.
Напомним, в марте уфимец Артур Дмитриев в соцсетях рассказал, что в лицее № 5, в котором учится его сын, на день рождения директора учреждения собирают по 1500 рублей с каждого класса. Однако после в комментариях к своему же посту он скинул скриншот переписки родителей класса, в котором указано, что по 1500 рублей собирают ещё и на подарки к 8 Марта. По словам жителя Уфы, за активность в соцсетях преподаватели оказывают давление на его сына. В мэрии Уфы тогда так же заявили, что информация о сборе денег недостоверная.