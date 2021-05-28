Беременной из «квартала ада» в Уфе стало плохо на акции в Доме республики

Неравнодушные жители попали в здание правительства. Тогда стало плохо одной из активисток, которая находится в положении. О происходящем Mkset рассказал уфимская общественница Алла Яковлева. К беременной девушке, по её словам, вышла медсестра из правительства, а затем будущую мать увезли на карете скорой помощи в роддом № 4.