Беременной из «квартала ада» в Уфе стало плохо на акции в Доме республики

Неравнодушные жители попали в здание правительства. Тогда стало плохо одной из активисток, которая находится в положении. О происходящем Mkset рассказал уфимская общественница Алла Яковлева. К беременной девушке, по её словам, вышла медсестра из правительства, а затем будущую мать увезли на карете скорой помощи в роддом № 4.
Свою протестную акцию сегодня около здания мэрии провели дольщики строящегося в их дворе многоэтажки. Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», они также добиваются диалога с властью, однако ответ от чиновников они не получили.
Напомним, во дворе Конституции идет строительство высотки компанией ПСК-6, которая принадлежит депутату Горсовета Андрею Носкову. Жильцы дома № 5 выступают против её возведения. Имея на руках меры прокурорского реагирования и предписание Жилстройнадзора, они намерены прекратить стройку и вернуть свою придомовую территорию.
Ещё одной стороной конфликта стали дольщики строящегося дома, которые также регулярно устраивают пикеты и требуют защитить их права. Накануне, 27 мая, у здания правительства столкнулась одна из покупателей квартиры ПСК-6 и жильцы дома № 5 на Конституции. По словам Яковлевой, они показали все документы и наладили контакт.