Разберемся, каким гражданам полагается поддержка от государства и как ее можно получить.
Государство выделяет определенные суммы материальной поддержки незащищенным слоям населения. Такие соцвыплаты может получать как конкретный гражданин, так и члены его семьи либо вся семья в целом. Денежные средства могут выплачиваться как единовременно, так и на протяжении определенного периода, в зависимости от каждой конкретной ситуации.
Государство выплачивает социальные пособия по целевому назначению:
По типу финансирования социальные выплаты делятся на федеральные, которые распространяются на всех российских граждан, муниципальные и региональные, действующие в определенном субъекте РФ. Объем социальных выплат регулируется местными органами исполнительной власти, поэтому может отличаться в разных регионах.
Обычно социальные выплаты связаны не с многодетным статусом семьи, а с ее нуждаемостью. То есть для получения государственной помощи граждане должны быть признаны малоимущими. В этом случае средний доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе.
Отказ в назначении матпомощи обязательно должен быть мотивирован органами соцзащиты.
В настоящее время в России предусмотрена помощь гражданам практически во всех сферах жизни. Категории лиц, которые могут воспользоваться господдержкой, определены законодательно в зависимости от вида социальных выплат.
На материальную поддержку от государства могут рассчитывать:
Финансовая поддержка от государства обеспечивается всем лицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Пособия предоставляются при потере работы, при диагностировании тяжелого заболевания, при возникновении сложных обстоятельств. Получить федеральные или региональные социальные выплаты можно через учебное заведение, работодателя, органы соцзащиты, ПФР.
Периодичность начисления социальных выплат устанавливается в зависимости от вида государственной меры поддержки и ситуации, в которой оказался гражданин.
Соцпособия могут быть:
Продолжительность выплат зависит от статуса гражданина. Например, некоторые виды помощи семьям с детьми оказываются до достижения ребенком определенного возраста. Безработным и инвалидам также устанавливается определенный период начисления социальных выплат. После чего они обязаны документально подтвердить свой статус для продления получения пособий.
Для получения господдержки необходимо заявить о своем праве на субсидию, представив необходимый пакет документов в МФЦ или соответствующую инстанцию. Так, пособиями на детей занимается УСЗН, пенсионерами и инвалидами – Пенсионный фонд, безработными – центр занятости или муниципальная администрация, субсидиями по ЖКХ и ипотеке молодым семьям – местные органы власти.
По каждому виду пособия предусмотрен определенный пакет документов, который гражданин должен подготовить и подать в инстанцию самостоятельно. Пока еще процесс начисления госпомощи недостаточно автоматизирован, поэтому, чтобы собрать нужные справки и документы, придется потратить немало времени.
Однако российские власти заявили, что в скором времени процесс будет упрощен, и необходимую соцвыплату можно будет оформить в режиме одного окна. Это станет возможным благодаря Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), где вся необходимая информация о гражданине будет собрана воедино. Обещают, что в системе субсидии будут начисляться автоматически, без подачи заявлений, а уведомления будут присылаться через сайт «Госуслуги».
Суммы государственной материальной помощи регламентируются законодательством. Государство периодически производит индексацию соцпособий, поэтому их размер лучше уточнять на сайтах профильных ведомств либо на «Госуслугах». Помимо этого, регионы могут самостоятельно изменять или начислять отдельные виды соцвыплат, информация о которых размещается на сайте муниципального образования.
Размеры основных соцпособий и их оформление:
Помимо основных соцпособий, государство предлагает еще ряд субсидий, о которых мало кому известно. Например, некоторые граждан могут получить компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. А в ряде регионов предусмотрены финпомощь на оздоровление малоимущим семьям, денежные компенсации на выдачу молочных продуктов детям до трех лет, субсидии на ипотечное кредитование многодетным семьям и т. д.
Несмотря на множество существующих видов соцподдержки, государство продолжает разрабатывать всё новые меры помощи малоимущим семьям, инвалидам, безработным и другим категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Размеры пособий постоянно индексируются, а перечисление социальных выплат идет не только из федерального бюджета, но и от региональных властей.
В 2021 году меры государственной поддержки россиянам снова были изменены в лучшую сторону.
Семьи с детьми могут рассчитывать на несколько видов помощи от государства. Сюда входят выплата маткапитала, единовременное пособие при рождении ребенка и по беременности и родам. Помимо этого, полагаются выплаты детям по возрасту при наличии определенных условий.
Пособие на малышей, не достигших полутора лет, полагается всем женщинам без исключения. Получать его мамы будут ежемесячно в определенном размере, установленном законодательством. Минимальная сумма пособия составляет 7082 руб., но официально трудоустроенные мамы могут получать ежемесячно 40% от своего среднего ежемесячного заработка.
На субсидии детям в возрасте от 1,5 до 3 лет могут рассчитывать лишь малообеспеченные семьи. Ежемесячная помощь выплачивается при условии, что совокупный доход семьи менее двух прожиточных минимумов. При этом размер соцпособия будет установлен в соответствии с региональным ПМ.
Тот же порядок выплат определен и для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет. Им для получения соцвыплат необходимо подтвердить, что доход одного члена семьи ниже установленного в регионе ПМ.
Новая мера господдержки будет действовать в этом году для беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Чтобы получить пособие, женщина должна встать на учет на сроке от 6 до 12 недель беременности и иметь статус малоимущей. Размер пособия будет определяться в соответствии с размером регионального ПМ и составит в среднем по России порядка 6350 рублей.
Ранее субсидии от государства детям школьного возраста предоставлялись только в малоимущих и многодетных семьях. На школьников до достижения ими 18 лет выплачивалось небольшое ежемесячное пособие. Помимо этого, в ряде регионов были предусмотрены другие льготы для этой категории: бесплатный проезд в транспорте, бесплатное питание в школах, льготы при оформлении отдыха и др.
С этого года начнет действовать новая мера господдержки семей, где есть дети школьного возраста. Каждый школьник сможет получить единовременное пособие в размере 10 000 рублей к 1 сентября. Чтобы родители успели подготовить ребенка к школе, выплаты обещают начать уже с середины августа. Заявку на пособие следует оформить через МФЦ либо на портале «Госуслуги».
Поддержку от государства получат и неполные семьи, где воспитанием ребенка занимается один родитель. Пособие предназначается для школьников в возрасте от 8 до 17 лет, если один из родителей ребенка не платит алименты либо считается умершим или пропавшим без вести. Сумма соцпомощи - ½ регионального ПМ, и в среднем по России ее размер составит около 5650 рублей.
Меры финансовой поддержки от государства положены не только семьям с детьми, имеющим низкий уровень доходов. Госпомощь предусматривается всем россиянам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Это касается безработных и инвалидов, пенсионеров и многодетных семей. Помощь может касаться возмещения расходов по ЖКХ, выплат нетрудоспособным гражданам, субсидирования ипотеки молодым семьям и т. д.
Уточнить свое право на получение господдержки можно в местных органах соцзащиты, а также через портал «Госуслуги».
Новые меры поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были озвучены президентом России в ходе его ежегодного послания Федсобранию.
Он заявил, что главная цель государства - обеспечить реальный рост дохода россиян, но в первую очередь поддержка нужна семьям с детьми. Поэтому до конца нынешнего года было поручено ввести ряд мер соцпомощи.
По поручению Путина были установлены выплаты беременным, вставшим на учет по беременности на ранних сроках, единовременная субсидия школьникам, ежемесячные пособия неполным семьям с детьми.
На данный в момент в России действуют различные меры соцподдержки и специальные программы, по которым получают помощь многие категории россиян. Соцвыплаты начисляются населению в зависимости от материального положения и статуса. С помощью таких пособий обеспечивается поддержание жизни российских граждан на оптимальном уровне.