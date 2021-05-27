Однако российские власти заявили, что в скором времени процесс будет упрощен, и необходимую соцвыплату можно будет оформить в режиме одного окна. Это станет возможным благодаря Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), где вся необходимая информация о гражданине будет собрана воедино. Обещают, что в системе субсидии будут начисляться автоматически, без подачи заявлений, а уведомления будут присылаться через сайт «Госуслуги».