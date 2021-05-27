Куда жаловаться на управляющую компанию?

В суд можно обратиться только в том случае, если инцидент произошел не более трех лет назад. Иногда заявление в суд может подать прокуратура. Иск рассматривается в течение двух месяцев. Если суд вынес решение суда не в вашу пользу, то обжалование решения так же происходит в течение двух месяцев.