Куда жаловаться на управляющую компанию?

Posted 27 мая 2021, 06:22
Published 27 мая 2021, 06:22
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Управляющая компания по своему функционалу почти не отличается от ранее существовавшей жилищно-коммунальной службы. Единственный нюанс — эта структура имеет коммерческую форму собственности, то есть жильцы отдельно взятого дома нанимают УК по договору, чтобы та отвечала за все коммунальные услуги. В том числе в ее обязанности входит и формирование стоимости услуг для жильцов.
Если УК плохо выполняет свои обязанности или игнорирует условия договоров с жильцами многоквартирных домов, то собственники жилья имеют право подать жалобу на управляющую компанию и добиться адекватной реализации всего пакета услуг. Напомним, что, например, в ситуации с «перетопами» в Башкирии крайними в большинстве случаев оказались управляющие компании, которые глава региона Радий Хабиров назвал «в некотором смысле злом».
Есть ряд инстанций, в которые можно обратиться с заявлением. Какую из них выбрать — зависит от ситуации.
Как правило, формы заявлений выложены в открытый доступ на сайте ведомств, в которые можно обратиться с жалобой. Основное содержание заявления — собственно проблема, с которой вы обращаетесь в ту или иную инстанцию.
Важно! Чем больше вы приведете подробностей, которые помогут прояснить ситуацию, тем больше возможность, что проблема будет понятна и ее помогут решить.
Как вариант, жильцы могут обратиться к юристам для более грамотного составления документа. Если вы пишете жалобу самостоятельно, прописывать нормы закона, которые предположительно нарушены управляющей компанией, необязательно: главное — это подробности самой ситуации и аргументы, которые помогут доказать ваши слова. В качестве доказательств могут быть использованы любые медиафайлы, документы, квитанции, показания свидетелей, а также копии предыдущих обращений.
Есть ряд обязательных элементов, которые должны быть в любой жалобе:
Если жалобу вы решили писать от руки, следует делать это разборчивым почерком, иначе обращение может быть не рассмотрено. Если вместе с жалобой вы отправляете вспомогательные документы, их наличие также следует обозначить в документе.
Важно! Если в жалобе будут обнаружены угрозы, агрессивные высказывания или ненормативная лексика, обращение не будет принято. Также подчеркнем, что подпись под жалобой должна быть прописана от руки.
Образец заявления к жилищно-коммунальной компании можно найти на сайте Роспотребнадзора, его также можно скачать.
В жилищную инспекцию обращаются, если, по вашему мнению, управляющая компания выполняет не полностью либо вовсе не выполняет своих обязанностей, которые указаны в договоре с жильцами дома. Например, если УК не отслеживает работоспособность и состояние лифтов, не занимается ремонтом дома, не следит за состоянием детской придомовой площадки. Также в числе причин жалобы может быть то, что собственник жилья не согласен с размером платы за коммунальные услуги либо если УК присылает двойные квитанции.
Как отмечают юристы, чаще всего причинами жалоб в жилинспекцию становится бездействие УК. В любом из подобных случаев вы имеете право потребовать провести проверку работы УК, чтобы надзорные органы удостоверились в выполнении или невыполнении закономерных требований. По возможности следует привлечь к заявлению других жильцов дома: у коллективной жалобы сроки рассмотрения короче, чем у одиночных заявлений. Отметим, что под коллективной жалобой подразумевается документ, под которым подписывается не менее половины жильцов конкретного дома.
В жалобе жилищной инспекции помимо обязательных данных, которые мы указывали выше, следует подробно описать обстоятельства проблемной ситуации, указать также разделы договора, которые предположительно были нарушены компанией, и ссылки на соответствующие законы. Также по возможности следует обозначить причины появления нарушений и привести все имеющиеся доказательства, которые подтверждают факт проблемной ситуации.
Также в жалобе можно прописать не только требования, но и встречные предложения, которые помогли бы решить создавшуюся проблему.
Отметим, что Госжилинспекция проверяет управляющую компанию не только по указанной проблеме, но и по остальным критериям работы, прописанным в договоре, так что по итогам проверки могут быть выявлены и другие нарушения.
Внимание! Жалоба в Госжилинспекцию составляется в двух экземплярах: одна копия для сотрудника ведомства, вторая — для самого заявителя. Копия заявителя будет подтверждением поданной жалобы. На заявлении должен стоять штамп, номер и дата принятия.
Принести заявление в Жилстройнадзор РБ необходимо по адресу Уфа, ул. Халтурина, 28. Комитет работает в пн-пт с 9 до 18 ч. Обед с 13 до 14 ч. Горячая линия республиканского Жилстройнадора: 8-937-845-28-42. Телефон приемной: +7(347)218-10-65.
Если жалобу по тем или иным причинам откажутся принимать лично, ее можно отправить почтой, в таком случае его не смогут не принять.
Права потребителей защищены соответствующим законом, поэтому УК обязаны раскрывать информацию о тех услугах и работах, которые они предоставляют потребителям. Доступ к ней не может быть ограничен. Поэтому если жалобы в Госжилинспекцию не помогли сдвинуть решение проблемы, то стоит обратиться в Роспотребнадзор.
В приемных или на сайте Роспотребнадзора можно узнать контакты вашего территориального отделения, в которое следует обращаться.
В основном, причинами обращения в ведомство могут быть несоответствие договора между жильцами и УК нормам закона, защищающего права потребителей, непредоставление УК полных и достоверных сведений о своей деятельности, необходимость проверить бухгалтерскую отчетность УК, необходимость изменения тарифов и размера платы за коммунальные услуги и т. д.
Внимание! Жалобы без подписи недостаточны для проведения внеплановой проверки деятельности УК, даже если сама жалоба обладает всеми необходимыми предпосылками. Недостоверные сведения или заведомо ложные данные, указанные в жалобе и обнаруженные ведомством станут поводом для прекращения проверки ведомства.
Подать жалобу в госжилинспекцию можно и через портал госуслуг. Чтобы это сделать, вы обязательно должны быть зарегистрированы в этой системе. После авторизации нужно выбрать вкладку «Жизненные ситуации» –> «Недвижимость» –> «Контроль и оплата коммунальных услуг». В списке нужно выбрать строчку оценки качества услуг и кликнуть «направить жалобу».
Ссылка приведет на портал ГИС ЖКХ, где можно будет заполнить заявление. При этом ваши личные данные, введенные ранее в систему госуслуг, считаются автоматически и набирать их заново в завлении не придется. Электронное заявление по своему содержанию, в целом, совпадает с «обычным»: вам необходимо как можно подробнее изложить суть проблемы, проверить наличие личных данны и контактного адреса/телефона.
Главное дополнение к электронной форме в том, что к заявлению вы можете прикрепить аргументирующие вашу позицию файлы, в сумме не превышающие 50 мегабайт. Это могут быть договоры с УК, документы, подтверждающие порчу имущества из-за халатности УК, переписка с представителями компании и т. д.
После этого нажимаете «Отправить заявку». Когда заявка будет принята, в раздел «Мои заявки» придет соответствующее уведомление.
Отметим, что через Госуслуги можно отправить жалобу в районную администрацию, Госжилинспекцию города, госкомитет по тарифам, министерства труда и строительства РБ, ФАС и т. д.
Если все предыдущие способы обращений и жалоб не помогли решить ситуацию, тогда следует обратиться в местную прокуратуру. Ведомство может помочь с решением ряда проблем, в частности, если:
Форма заявления в прокуратуру остается, в основном, свободной. Тем не менее определенная информация должна быть указана в документе. Так, например, нужно указать руководителя ведомства, к которому вы обращаетесь, а также указать свои данные с адресом и телефоном
В тексте заявления, как и обычно, требуется изложить суть своих претензий, описав имеющие значение подробности. В заявлении лучше избегать эмоциональной окраски текста, выполнив его в более официальном стиле.
Не стоит забывать и про вещественные доказательства своей позиции — фотографии, показания, скриншоты переписок, копии отправленных ранее обращений. В конце следует указать дату и подписать документ от руки.
Чтобы документ приняли, есть несколько вариантов отправки. Вы можете принести бумаги лично в районную прокуратуру — тогда у вас должна быть лишняя копия документа, чтобы на нем поставили отметки о том, что жалоба принята и зарегистрирована. Если отправляете по почте, тогда заказное письмо следует отправлять с уведомлением и описью вложения. Последнее особенно важно, если вы прикладываете к документу дополнительные материалы. В таком случае уведомление о вручении вернется к вам после доставки и фактически будет подтверждать ваше обращение.
Сроки рассмотрения жалобы ограничены 15 днями, если заявление сложное и требует детального рассмотрения — это может занять до 30 дней.
Обращение в суд — крайняя мера, хотя основанием для иска может стать любое нарушение договора или уклонение от своих обязанностей управляющей компанией. В их числе — нарушение санитарных норм, правил техобслуживания и эксплуатации дома, а также некачественное предоставление коммунальных услуг.
Обратите внимание! Если вы решили обратиться в суд, то скорее всего для этого потребуется нанять юристов. Кроме того, вам понадобятся не только документы, подтверждающие вашу точку зрения, но и показания свидетелей, и экспертные заключения.
В какой суд подавать исковое заявление, зависит от характера вашего спора. Так или иначе в исковом заявлении необходимо будет указать:
Обращение в суд имеет смысл, если УК длительное время не решает проблемы, которая находится в ее зоне ответственности, либо после устранения недостатков не возмещает вам причиненный ущерб. Суд — не только способ компенсировать ущерб, но и возможность оштрафовать УК за недобросовестную работу и продолжительный отказ предоставлять услуги, прописанные в договоре с жильцами дома.
В качестве приложения к иску должны идти следующие документы:
Отметим, что если сумма иска превышает 1 млн руб., то придется заплатить пошлину, которая рассчитывается исходя из требуемой цены.
В суд можно обратиться только в том случае, если инцидент произошел не более трех лет назад. Иногда заявление в суд может подать прокуратура. Иск рассматривается в течение двух месяцев. Если суд вынес решение суда не в вашу пользу, то обжалование решения так же происходит в течение двух месяцев.