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Posted 27 мая 2021, 06:22

Published 27 мая 2021, 06:22

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Куда жаловаться на управляющую компанию?

Куда жаловаться на управляющую компанию?

27 мая 2021, 06:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Учитывая обилие жалоб на работу управляющие компании в минувший отопительный сезон в Башкирии, образцы заявлений в УК с просьбами предоставлять свои услуги в должной мере будут актуальны еще долгое время.

Управляющая компания по своему функционалу почти не отличается от ранее существовавшей жилищно-коммунальной службы. Единственный нюанс — эта структура имеет коммерческую форму собственности, то есть жильцы отдельно взятого дома нанимают УК по договору, чтобы та отвечала за все коммунальные услуги. В том числе в ее обязанности входит и формирование стоимости услуг для жильцов.

Если УК плохо выполняет свои обязанности или игнорирует условия договоров с жильцами многоквартирных домов, то собственники жилья имеют право подать жалобу на управляющую компанию и добиться адекватной реализации всего пакета услуг. Напомним, что, например, в ситуации с «перетопами» в Башкирии крайними в большинстве случаев оказались управляющие компании, которые глава региона Радий Хабиров назвал «в некотором смысле злом».

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Куда пожаловаться на управляющую компанию

Есть ряд инстанций, в которые можно обратиться с заявлением. Какую из них выбрать — зависит от ситуации.

  • Аварийно-диспетчерская служба. Сюда обращаются, если есть проблемы с подачей тепла в отопительный сезон, в подъездах и во дворах не совершается уборка территории. Как правило, такая служба в каждом из районов города своя. В зависимости от специфики обращения могут принять как по телефону, так и письменно. В любом случае для этого потребуется указать свой адрес и ФИО, а также изложить проблему.
  • Управляющая компания. Жаловаться на УК следует, если вы уже обращались в нее с той или иной проблемой, но ситуация не была исправлена. Согласно закону, управляющая компания должна предоставить образец жалобы, в случае отсутствия образца – можно изложить проблему в свободной форме. Обычно описывается сама претензия и контекст. Если проблема повторяется ежегодно, это также следует указать.
  • Жилищная инспекция отслеживает деятельность управляющих компаний, также следит за состоянием жилых домов, их общего имущества, уборкой мусора и противопожарной безопасностью на территории. Если УК не исполняет заявленных по договору обязанностей, госжилинспекция после соответствующей проверки имеет право штрафовать и подавать иски в суд на УК, чтобы взыскать ущерб или лишить лицензии.
  • Роспотребнадзор. Поскольку управляющая компания отвечает за формирование цен на услуги ЖКХ в конкретном доме, то в случае незаконной переплаты следует сначала обратиться с жалобой в саму УК с просьбой аргументировать стоимость услуг. Если это не поможет решить вопрос, тогда следует написать жалобу в Роспотребнадзор о нарушении прав потребителя. Если это необходимо, следует попросить в жалобе провести внеплановую проверку соответствующих приборов учета. Жалобу в Роспотребнадзор можно подать на сайте ведомства, через портал госуслуг, лично или по почте.
  • Прокуратура района. Обращение сюда целесообразно в том случае, если речь идет о восстановлении нарушенных гражданских прав. В такой жалобе потребуется обозначить факт нарушения. Ответ на заявление должен прийти в течение 30 дней. По факту нарушений должна быть проведена проверка, если факт подтвердится, то прокуратура отправит управляющей компании предписание по исправлению ситуации.
  • Федеральная антимонопольная служба. Жалоба в эту инстанцию отправляется, если УК необоснованно завысила плату за коммунальные услуги или навязывает жильцам невыгодные условия содержания жилья. По заявлению проводится проверка, в случае подтверждения факта – управляющей компании выносится предписание по устранению нарушений и оштрафуют за нарушение антимонопольного законодательства.
  • Суд. Обращение в суд – редкий случай, но исключать его не следует. Этот вариант стоит рассмотреть, если обращение в управляющую компанию не поможет. При этом проблемы могут быть самого разного характера – как устранение проблем обслуживанием, так и взыскание компенсации ущерба или вреда.
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Как составить жалобу на управляющую компанию

Как правило, формы заявлений выложены в открытый доступ на сайте ведомств, в которые можно обратиться с жалобой. Основное содержание заявления — собственно проблема, с которой вы обращаетесь в ту или иную инстанцию.

Важно! Чем больше вы приведете подробностей, которые помогут прояснить ситуацию, тем больше возможность, что проблема будет понятна и ее помогут решить.

Как вариант, жильцы могут обратиться к юристам для более грамотного составления документа. Если вы пишете жалобу самостоятельно, прописывать нормы закона, которые предположительно нарушены управляющей компанией, необязательно: главное — это подробности самой ситуации и аргументы, которые помогут доказать ваши слова. В качестве доказательств могут быть использованы любые медиафайлы, документы, квитанции, показания свидетелей, а также копии предыдущих обращений.

Есть ряд обязательных элементов, которые должны быть в любой жалобе:

  • наименование организации, в которую обращаетесь / ФИО и должность того, к кому обращаетесь;
  • личные данные того, кто обращается с жалобой, в том числе электронный/почтовый адрес, по которому можно будет прислать ответ;
  • полное название управляющей компании.
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Если жалобу вы решили писать от руки, следует делать это разборчивым почерком, иначе обращение может быть не рассмотрено. Если вместе с жалобой вы отправляете вспомогательные документы, их наличие также следует обозначить в документе.

Важно! Если в жалобе будут обнаружены угрозы, агрессивные высказывания или ненормативная лексика, обращение не будет принято. Также подчеркнем, что подпись под жалобой должна быть прописана от руки.

Образец заявления к жилищно-коммунальной компании можно найти на сайте Роспотребнадзора, его также можно скачать.

Образец жалобы в жилищную инспекцию на управляющую компанию

В жилищную инспекцию обращаются, если, по вашему мнению, управляющая компания выполняет не полностью либо вовсе не выполняет своих обязанностей, которые указаны в договоре с жильцами дома. Например, если УК не отслеживает работоспособность и состояние лифтов, не занимается ремонтом дома, не следит за состоянием детской придомовой площадки. Также в числе причин жалобы может быть то, что собственник жилья не согласен с размером платы за коммунальные услуги либо если УК присылает двойные квитанции.

Как отмечают юристы, чаще всего причинами жалоб в жилинспекцию становится бездействие УК. В любом из подобных случаев вы имеете право потребовать провести проверку работы УК, чтобы надзорные органы удостоверились в выполнении или невыполнении закономерных требований. По возможности следует привлечь к заявлению других жильцов дома: у коллективной жалобы сроки рассмотрения короче, чем у одиночных заявлений. Отметим, что под коллективной жалобой подразумевается документ, под которым подписывается не менее половины жильцов конкретного дома.

В жалобе жилищной инспекции помимо обязательных данных, которые мы указывали выше, следует подробно описать обстоятельства проблемной ситуации, указать также разделы договора, которые предположительно были нарушены компанией, и ссылки на соответствующие законы. Также по возможности следует обозначить причины появления нарушений и привести все имеющиеся доказательства, которые подтверждают факт проблемной ситуации.

Также в жалобе можно прописать не только требования, но и встречные предложения, которые помогли бы решить создавшуюся проблему.

Отметим, что Госжилинспекция проверяет управляющую компанию не только по указанной проблеме, но и по остальным критериям работы, прописанным в договоре, так что по итогам проверки могут быть выявлены и другие нарушения.

Внимание! Жалоба в Госжилинспекцию составляется в двух экземплярах: одна копия для сотрудника ведомства, вторая — для самого заявителя. Копия заявителя будет подтверждением поданной жалобы. На заявлении должен стоять штамп, номер и дата принятия.

Принести заявление в Жилстройнадзор РБ необходимо по адресу Уфа, ул. Халтурина, 28. Комитет работает в пн-пт с 9 до 18 ч. Обед с 13 до 14 ч. Горячая линия республиканского Жилстройнадора: 8-937-845-28-42. Телефон приемной: +7(347)218-10-65.

Если жалобу по тем или иным причинам откажутся принимать лично, ее можно отправить почтой, в таком случае его не смогут не принять.

Жалоба на управляющую компанию в Роспотребнадзор: образец

Права потребителей защищены соответствующим законом, поэтому УК обязаны раскрывать информацию о тех услугах и работах, которые они предоставляют потребителям. Доступ к ней не может быть ограничен. Поэтому если жалобы в Госжилинспекцию не помогли сдвинуть решение проблемы, то стоит обратиться в Роспотребнадзор.

В приемных или на сайте Роспотребнадзора можно узнать контакты вашего территориального отделения, в которое следует обращаться.

В основном, причинами обращения в ведомство могут быть несоответствие договора между жильцами и УК нормам закона, защищающего права потребителей, непредоставление УК полных и достоверных сведений о своей деятельности, необходимость проверить бухгалтерскую отчетность УК, необходимость изменения тарифов и размера платы за коммунальные услуги и т. д.

Внимание! Жалобы без подписи недостаточны для проведения внеплановой проверки деятельности УК, даже если сама жалоба обладает всеми необходимыми предпосылками. Недостоверные сведения или заведомо ложные данные, указанные в жалобе и обнаруженные ведомством станут поводом для прекращения проверки ведомства.

На сайте Роспотребнадзора можно найти образец жалобы в сфере ЖКХ. Подчеркнем, что объем электронного обращения в ведомство не может составлять больше 4 тыс. знаков, учитывая пробелы. Подать жалобу онлайн можно по этой ссылке.

Жалоба на управляющую компанию через госуслуги

Подать жалобу в госжилинспекцию можно и через портал госуслуг. Чтобы это сделать, вы обязательно должны быть зарегистрированы в этой системе. После авторизации нужно выбрать вкладку «Жизненные ситуации» –> «Недвижимость» –> «Контроль и оплата коммунальных услуг». В списке нужно выбрать строчку оценки качества услуг и кликнуть «направить жалобу».

Ссылка приведет на портал ГИС ЖКХ, где можно будет заполнить заявление. При этом ваши личные данные, введенные ранее в систему госуслуг, считаются автоматически и набирать их заново в завлении не придется. Электронное заявление по своему содержанию, в целом, совпадает с «обычным»: вам необходимо как можно подробнее изложить суть проблемы, проверить наличие личных данны и контактного адреса/телефона.

Главное дополнение к электронной форме в том, что к заявлению вы можете прикрепить аргументирующие вашу позицию файлы, в сумме не превышающие 50 мегабайт. Это могут быть договоры с УК, документы, подтверждающие порчу имущества из-за халатности УК, переписка с представителями компании и т. д.

После этого нажимаете «Отправить заявку». Когда заявка будет принята, в раздел «Мои заявки» придет соответствующее уведомление.

Отметим, что через Госуслуги можно отправить жалобу в районную администрацию, Госжилинспекцию города, госкомитет по тарифам, министерства труда и строительства РБ, ФАС и т. д.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Заявление в прокуратуру на управляющую компанию — образец

Если все предыдущие способы обращений и жалоб не помогли решить ситуацию, тогда следует обратиться в местную прокуратуру. Ведомство может помочь с решением ряда проблем, в частности, если:

  1. Рушатся любые ключевые конструкции здания — стены, крыша или фундамент дома;
  2. Нет уборки дома или придомовой территории, а также если бомжи и/или потенциально опасные животные живут в подъезде и могут негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию дома;
  3. Проблемы в предоставлении услуг — воды, тепла, газа и т. д.;
  4. Проблемы с коммуникациями — вентиляцией, инженерных сетей, электропроводки;
  5. Использование управляющей компанией средств жильцов не по назначению;
  6. Цены УК превышают среднерыночные, а также проблемы с тарифами за коммунальные услуги.

Форма заявления в прокуратуру остается, в основном, свободной. Тем не менее определенная информация должна быть указана в документе. Так, например, нужно указать руководителя ведомства, к которому вы обращаетесь, а также указать свои данные с адресом и телефоном

В тексте заявления, как и обычно, требуется изложить суть своих претензий, описав имеющие значение подробности. В заявлении лучше избегать эмоциональной окраски текста, выполнив его в более официальном стиле.

Не стоит забывать и про вещественные доказательства своей позиции — фотографии, показания, скриншоты переписок, копии отправленных ранее обращений. В конце следует указать дату и подписать документ от руки.

Чтобы документ приняли, есть несколько вариантов отправки. Вы можете принести бумаги лично в районную прокуратуру — тогда у вас должна быть лишняя копия документа, чтобы на нем поставили отметки о том, что жалоба принята и зарегистрирована. Если отправляете по почте, тогда заказное письмо следует отправлять с уведомлением и описью вложения. Последнее особенно важно, если вы прикладываете к документу дополнительные материалы. В таком случае уведомление о вручении вернется к вам после доставки и фактически будет подтверждать ваше обращение.

Сроки рассмотрения жалобы ограничены 15 днями, если заявление сложное и требует детального рассмотрения — это может занять до 30 дней.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Когда обращаться в суд

Обращение в суд — крайняя мера, хотя основанием для иска может стать любое нарушение договора или уклонение от своих обязанностей управляющей компанией. В их числе — нарушение санитарных норм, правил техобслуживания и эксплуатации дома, а также некачественное предоставление коммунальных услуг.

Обратите внимание! Если вы решили обратиться в суд, то скорее всего для этого потребуется нанять юристов. Кроме того, вам понадобятся не только документы, подтверждающие вашу точку зрения, но и показания свидетелей, и экспертные заключения.

В какой суд подавать исковое заявление, зависит от характера вашего спора. Так или иначе в исковом заявлении необходимо будет указать:

  1. название суда, где рассматривается спор;
  2. имя и реквизиты истца или его представителя;
  3. имя и реквизиты ответчика;
  4. суть нарушенных прав и предъявляемые требования, доводы нужно обосновать нормами законов;
  5. обстоятельства дела с доказательствами;
  6. расчеты денежных сумм, которые вы пытаетесь взыскать.

Обращение в суд имеет смысл, если УК длительное время не решает проблемы, которая находится в ее зоне ответственности, либо после устранения недостатков не возмещает вам причиненный ущерб. Суд — не только способ компенсировать ущерб, но и возможность оштрафовать УК за недобросовестную работу и продолжительный отказ предоставлять услуги, прописанные в договоре с жильцами дома.

В качестве приложения к иску должны идти следующие документы:

  1. Копия иска.
  2. Договор о праве собственности на жилье или копия
  3. Договор жильца с управляющей компанией или копия
  4. Документы об оплате коммунальных услуг.
  5. Копии обращений, ранее направленных в УК или надзорные органы.
  6. Копии ответов на эти обращения.
  7. Доказательства в письменном виде или на любом материальном носителе, подтверждающие обстоятельства дела, в том числе нарушение условий договора или законодательства.
  8. Документ с расчетами взыскиваемых средств.
  9. Квитанция об оплате госпошлины, если таковая требуется.

Отметим, что если сумма иска превышает 1 млн руб., то придется заплатить пошлину, которая рассчитывается исходя из требуемой цены.

В суд можно обратиться только в том случае, если инцидент произошел не более трех лет назад. Иногда заявление в суд может подать прокуратура. Иск рассматривается в течение двух месяцев. Если суд вынес решение суда не в вашу пользу, то обжалование решения так же происходит в течение двух месяцев.

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