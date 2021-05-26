Бизнес-омбудсмен предложила ввести «больничные» для бизнеса в трудных ситуациях

— Получение господдержки в один клик, без сбора дополнительных документов, как в случае дополнительных выплат семьям с детьми в условиях пандемии, повышает доверие граждан и бизнеса к власти, так как правительство РФ само делает первый шаг навстречу гражданам и предпринимателям, отказавшись от дополнительных бюрократических проверок, упростив процедуру представления помощи.