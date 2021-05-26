Бизнес-омбудсмен предложила ввести «больничные» для бизнеса в трудных ситуациях

Posted 26 мая 2021, 13:06
Published 26 мая 2021, 13:06
Modified 17 октября 2022, 20:34
Updated 17 октября 2022, 20:34
Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова предложила ввести механизм налоговой лояльности для российских компаний, по которому они будут иметь гарантированную помощь от государства в сложные времена. Об этом сообщает ТАСС.
— Ввести механизм налоговой лояльности для компаний, честно выплачивающих свои налоги. Такие компании «со стажем» должны иметь гарантированную помощь от государства в сложные для них времена — своеобразные «больничные» для бизнеса, — говорится в докладе Анастасии Татуловой.
По ее мнению, эта мера «ни в коем случае не исключает необходимость мер поддержки для стартапов, а скорее дополняет их».
Общественный омбудсмен предложила системно работать над повышением уровня доверия между населением, бизнесом и властью.
— Получение господдержки в один клик, без сбора дополнительных документов, как в случае дополнительных выплат семьям с детьми в условиях пандемии, повышает доверие граждан и бизнеса к власти, так как правительство РФ само делает первый шаг навстречу гражданам и предпринимателям, отказавшись от дополнительных бюрократических проверок, упростив процедуру представления помощи.
Также она выступила за «устойчивость правовых конструкций, стабильность и предсказуемость правовых условий для повышения уверенности бизнеса в завтрашнем дне».