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Posted 26 мая 2021, 13:06

Published 26 мая 2021, 13:06

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Бизнес-омбудсмен предложила ввести «больничные» для бизнеса в трудных ситуациях

Бизнес-омбудсмен предложила ввести «больничные» для бизнеса в трудных ситуациях

26 мая 2021, 13:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Речь идет о налоговой лояльности.

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова предложила ввести механизм налоговой лояльности для российских компаний, по которому они будут иметь гарантированную помощь от государства в сложные времена. Об этом сообщает ТАСС.

— Ввести механизм налоговой лояльности для компаний, честно выплачивающих свои налоги. Такие компании «со стажем» должны иметь гарантированную помощь от государства в сложные для них времена — своеобразные «больничные» для бизнеса, — говорится в докладе Анастасии Татуловой.

По ее мнению, эта мера «ни в коем случае не исключает необходимость мер поддержки для стартапов, а скорее дополняет их».

Общественный омбудсмен предложила системно работать над повышением уровня доверия между населением, бизнесом и властью.

— Получение господдержки в один клик, без сбора дополнительных документов, как в случае дополнительных выплат семьям с детьми в условиях пандемии, повышает доверие граждан и бизнеса к власти, так как правительство РФ само делает первый шаг навстречу гражданам и предпринимателям, отказавшись от дополнительных бюрократических проверок, упростив процедуру представления помощи.

Также она выступила за «устойчивость правовых конструкций, стабильность и предсказуемость правовых условий для повышения уверенности бизнеса в завтрашнем дне».

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Налоги#Выплаты
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