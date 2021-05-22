mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии программу «Сельский тренер» расширят для крупных населенных пунктов

22 мая 2021, 16:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Программа будет действовать и для населенных пунктов до 100 тыс. жителей.

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился расширить программу «Сельский тренер» для населенных пунктов с числом жителей до 100 тысяч человек. По этой программе предусмотрены 100 грантов на сумму 600 тыс. руб. каждый. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ограничение по населению составляло до 50 тыс. жителей.

— Министерство спорта обратилось ко мне с предложением расширить сферу применения программы для населенных пунктов населением до 100 тысяч человек, я такое решение принял и подписал. Поручаю правительству республики совместно с финансово-экономическим блоком посмотреть возможность увеличения суммы, направляемой на поддержку сельских тренеров, — отметил Радий Хабиров.

По его словам, мера, введенная с 2020 года, оказалась крайне востребованной, тренеры могут приобрести жилье, земельный участок, построить дом, а также использовать выплату для оплаты профильного обучения.

Ежегодное финансирование программы «Сельский тренер» составляет 60 млн руб., по 600 тыс. получают 100 тренеров, которые должны отработать в сельской местности не менее пяти лет.

Материалы по теме
Более 14 000 семей Подмосковья области получили выплаты на новорожденных в этом годуРоссиянам увеличат выплаты по уходу за ребенкомВ Совете Федерации защитят подростков от потери социальных выплат
#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04