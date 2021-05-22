В Башкирии программу «Сельский тренер» расширят для крупных населенных пунктов

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился расширить программу «Сельский тренер» для населенных пунктов с числом жителей до 100 тысяч человек. По этой программе предусмотрены 100 грантов на сумму 600 тыс. руб. каждый. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее ограничение по населению составляло до 50 тыс. жителей.
— Министерство спорта обратилось ко мне с предложением расширить сферу применения программы для населенных пунктов населением до 100 тысяч человек, я такое решение принял и подписал. Поручаю правительству республики совместно с финансово-экономическим блоком посмотреть возможность увеличения суммы, направляемой на поддержку сельских тренеров, — отметил Радий Хабиров.
По его словам, мера, введенная с 2020 года, оказалась крайне востребованной, тренеры могут приобрести жилье, земельный участок, построить дом, а также использовать выплату для оплаты профильного обучения.
Ежегодное финансирование программы «Сельский тренер» составляет 60 млн руб., по 600 тыс. получают 100 тренеров, которые должны отработать в сельской местности не менее пяти лет.