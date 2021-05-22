В Башкирии программу «Сельский тренер» расширят для крупных населенных пунктов

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился расширить программу «Сельский тренер» для населенных пунктов с числом жителей до 100 тысяч человек. По этой программе предусмотрены 100 грантов на сумму 600 тыс. руб. каждый. Об этом сообщает ТАСС.