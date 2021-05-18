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Posted 18 мая 2021, 16:16

Published 18 мая 2021, 16:16

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В одном из микрорайонов Уфы до июля перекроют дорогу из-за ремонта

18 мая 2021, 16:16
В микрорайоне Черниковка Уфы начался капитальный ремонт теплотрассы №27 на улице Коммунаров. В связи с этим на этой улице ограничат движение.

Дорогу перекроют на участке от улицы Борисоглебской до улицы Богдана Хмельницкого. Ограничения будут действовать до 16 июля, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Отмечается, что ремонт проводится в рамках подготовки тепловых сетей к отопительному сезону. На этой улице заменят 287 п.м. ветхих труб на новые с пенополиуретановой изоляцией с диаметром 426 миллиметров. Горячую воду во время ремонта отключать не будут.

#Александра Константинова#Общество#Новости
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