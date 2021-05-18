В одном из микрорайонов Уфы до июля перекроют дорогу из-за ремонта

Posted 18 мая 2021, 16:16
Published 18 мая 2021, 16:16
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Дорогу перекроют на участке от улицы Борисоглебской до улицы Богдана Хмельницкого. Ограничения будут действовать до 16 июля, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Отмечается, что ремонт проводится в рамках подготовки тепловых сетей к отопительному сезону. На этой улице заменят 287 п.м. ветхих труб на новые с пенополиуретановой изоляцией с диаметром 426 миллиметров. Горячую воду во время ремонта отключать не будут.