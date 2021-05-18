«Эхо Артдокфеста»: в Уфе пройдут показы документального кино и встречи с режиссерами

— Это жесткий, часто жестокий мужик, который мечтает уехать начать новую жизнь, а пока он сочиняет лирические стихи и зарабатывает сбором металлолома. В его родном Кировске все давно поспивались или уехали, а он застрял в пограничном состоянии. Его рвет то «назад», к тотальному быдлячеству (поэтому нельзя пить, иначе точно крышка), то «вперед» и «вверх», к неведомым далям, мифической Москве и, конечно, прекрасной Дульсинее Кировской, — добавляет «ИК».