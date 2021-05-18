«Эхо Артдокфеста»: в Уфе пройдут показы документального кино и встречи с режиссерами

Posted 18 мая 2021, 08:03
Published 18 мая 2021, 08:03
Modified 30 ноября, 18:48
Updated 30 ноября, 18:48
Крупнейший фестиваль документального кино в России проведет выездную сессию показов в Уфе. Сеансы будут проходить каждый вечер с 19 по 24 мая в «Арт-Квадрате». Некоторые фильмы будут сопровождаться обсуждением с режиссерами — онлайн и очно, в качестве модераторов выступят уфимские кинокритики, журналисты, деятели культуры. Вход бесплатный.
Откроет фестиваль фильм «Мальчик» Виталия Акимова. Это черно-белый лирический портрет мальчика, чье детство проходит частично на природе, частично — среди взрослых, которые любят водку и говорить за жизнь. Портрет на фоне типичной российской бедности, неухоженности и бесперспективности.
— Мастерство режиссера, который снимал свою семью, в том, как его герой, в десять лет нисколько не испортившийся, легко и гармонично курсирует между этими двумя реальностями. Он живет жизнью Гекльберри Финна, но остается Томом Сойером — и эту дуальность может передать только имманентно-поэтичный монохром, — подчеркивает «Искусство кино».
Показ — 19 мая в 19.00. Также планируется обсуждение фильма с режиссером по видеосвязи.
В числе фильмов, которые можно будет обсудить с авторами, док «Чермет» Николая Н. Викторова. Критики «Коммерсанта» сравнивают дебют выпускника ВГИКа со злой компьютерной бродилкой: «герой Илья, жилистый гопник-поэт, гоняет на своем фургоне по серому полупустому городку за полярным кругом, подпевает Монеточке, матерится, вспоминает свое дикое детство, где может и как может собирает металлолом».
— Это жесткий, часто жестокий мужик, который мечтает уехать начать новую жизнь, а пока он сочиняет лирические стихи и зарабатывает сбором металлолома. В его родном Кировске все давно поспивались или уехали, а он застрял в пограничном состоянии. Его рвет то «назад», к тотальному быдлячеству (поэтому нельзя пить, иначе точно крышка), то «вперед» и «вверх», к неведомым далям, мифической Москве и, конечно, прекрасной Дульсинее Кировской, — добавляет «ИК».
Показ состоится 21 мая в 19.00, после — обсуждение с автором фильма.
Также на встречу с уфимцами приедет Евгений Сущев с фильмом «Костя Питерский». Это история о человеке-легенде Константине Масалёве — бойце самого грозного и беспощадного подразделения Первой Чеченской войны известного как «Бешеная рота». Фильм о смертоносном наркотике под названием война, о жизни после войны и посттравматическом синдроме, о любви к России и странной, порой жестокой «любви» России к своим солдатам.
Показ состоится 22 мая в 19.00, после — обсуждение с автором фильма.
Одно из главных событий фестиваля — монтажный фильм «Котлован» Андрея Грязева, почти целиком составленный из роликов, выложенных в свободный доступ на ютубе в период 2009–2019 гг. Все они — видеообращения к президенту России. Требования и молитвы, тоска и беспомощная ярость, ненависть и челобитные — все это архив эмоциональных писем «на деревню дедушке» от простых людей, которые вынуждены жить в нечеловеческих условиях в прошлом, настоящем и ближайшем будущем.
— …Фильм Андрея Грязева «Котлован» <…> является спектром автопортретов людей в отчаянии, растерянности, предельном состоянии горя, когда они обращаются к власти через сеть YouTube. И эти обращения — как последний вопль, иногда взывающий к помощи, а иногда посылающий проклятия той жизни, которую невозможно преодолеть по отдельности. В том и сила фильма «Котлован», что отдельные возгласы или подчас всхрипы отчаяния сплетаются в некий единый мощный образ страны в состоянии стресса, — описывал картину президент «Артдокфеста» Виталий Манский.
Премьера фильма прошла на Берлинале-2020, также «Котлован» получил приз за лучший неигровой фильм на Нике-2021. Показ состоится 23 мая в 19.00, после — Q& A с автором фильма.
Также в рамках фестиваля покажут фильм «Джой» выпускницы Школы документального кино и театра Дарьи Слюсаренко, который называют одним из лучших дебютов-2020. История цирка-шапито из реальной жизни российских регионов в редком для документального кино жанре трагикомедии. В анамнезе — «Цирк» Чаплина, «Дорога» Феллини и диснеевская сказка «Дамбо». «ИК» уточняет, что Дарья Слюсаренко провела с героями очень много времени, и «Джой» — результат полноценного метода длительного наблюдения:
— И тем ценнее, когда среди естественной вони, антисанитарии и грубости бродячего цирка вдруг рождается большое чувство. И именно у того героя, который наиболее выгодно драматургически для этого подходит. Даже не верится.
Показ состоится 23 мая в 21.00.