Регионы взяли на себя обязательства решить проблему 1439 долгостроев

По данным главы Минстроя России Ирека Файзуллина, для решения вопроса в 2018–2021 гг. Фонду предоставлены средства в объеме 103,5 млрд руб., приняты обязательства по восстановлению прав 74,3 тыс. граждан по 765 объектам. По его словам, в 12 регионах нет долгостроев, в пяти из них проблема обманутых дольщиков была решена в 2020 году — это Республика Алтай, Псковская и Мурманская области, Республика Тыва, Ненецкий АО.