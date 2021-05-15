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Posted 15 мая 2021, 09:24

Published 15 мая 2021, 09:24

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Регионы взяли на себя обязательства решить проблему 1439 долгостроев

Регионы взяли на себя обязательства решить проблему 1439 долгостроев

15 мая 2021, 09:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Обманутые дольщики
По данным Минстроя, в 55 субъектах созданы региональные фонды защиты прав дольщиков.

Власти регионов взяли на себя обязательства самостоятельно восстановить права обманутых дольщиков по 1439 долгостроев до 2025 года без привлечения федеральных механизмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

По данным ведомства, в 55 субъектах созданы региональные фонды защиты прав дольщиков, еще в двух они появятся в ближайшее время. Для восстановления прав обманутых дольщиков на федеральном уровне используются два механизма — либо завершение строительства проблемных домов, либо выплаты возмещения обманутым дольщикам. Этим занимается федеральный Фонд защиты прав — участников долевого строительства.

По данным главы Минстроя России Ирека Файзуллина, для решения вопроса в 2018–2021 гг. Фонду предоставлены средства в объеме 103,5 млрд руб., приняты обязательства по восстановлению прав 74,3 тыс. граждан по 765 объектам. По его словам, в 12 регионах нет долгостроев, в пяти из них проблема обманутых дольщиков была решена в 2020 году — это Республика Алтай, Псковская и Мурманская области, Республика Тыва, Ненецкий АО.

Кроме того, с 2019 года по 31 марта 2021 года были достроены 33 проблемных объекта, что позволило восстановить права 9,5 тыс. человек, компенсации выплачены 16,9 тыс. обманутых дольщиков на общую сумму 30,4 млрд руб. Также восстановлены права 27,6 тыс. дольщиков бывшего застройщика СУ-155 (130 домов в 14 регионах).

Предупредить появление новых обманутых дольщиков в России призвана реформа по переходу строительной отрасли на проектное финансирование. На сегодняшний день доля проектов, которые возводятся по счетам эскроу, в общем объеме строящегося многоквартирного жилья составляет более 60%.

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