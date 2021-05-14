В Башкирии сотрудники нефтяной компании в сговоре похитили около 500 тысяч рублей

Как сообщили в ведомстве, трое сотрудников уфимской компании ООО «РН-Сервис» вступили в сговор. С мая 2019 года по апрель 2020 года, начальник участка и помощник бурильщика оформляли документы о том, что сотрудники работают с повышенными показателями. Также они приписали себе дополнительные, якобы выполненные работы.