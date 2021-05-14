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Posted 14 мая 2021, 12:59

Published 14 мая 2021, 12:59

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии начали обновлять старинный Шоттовский парк

В Башкирии начали обновлять старинный Шоттовский парк

14 мая 2021, 12:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Парк является памятником природы и занесен в Красную книгу России.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в парке села Ермолаево (Куюргазинский район) начались ремонтные работы по благоустройству. Отметим, что этот парк площадью 10,2 га является памятником природы и с 1988 года внесен в Красную Книгу России. Он был заложен в середине XIX века местным помещиком Ипполитом Шоттом. На его территории растут лиственница, сосна, липа, черемуха, осина, береза, ирга, сирень и различные лекарственные кустарники. Сегодня парк нуждается в обновлении и благоустройстве.

Сейчас на территории укладывают бордюры. Также будут выполнены работы по асфальтированию центрального прохода, устройству пешеходных и велосипедных дорожек, замене входных ворот и части забора, установке парковых светильников, скамеек, урн и видеонаблюдения.

В 2022 году в Шоттовском парке планируется благоустроить прибрежную зону или сквер героям Гражданской войны. Чтобы выбрать объект благоустройства, всем местным жителям необходимо проголосовать за один из этих объектов на единой Всероссийской платформе до 30 мая. Напомним, в годы Гражданской войны на территории парка белогвардейцы расстреляли солдат Красной Армии — на этом месте позже был установлен памятник.

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#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Благоустройство#Парки#Парки и скверы
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