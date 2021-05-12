Я плачУ и плАчу, или Что делать, чтобы не переплачивать за ремонт квартиры

Наконец, свершилось! Вам сообщили, что ремонт квартиры закончен, и можно принимать работу. Вы быстренько осматриваете своё обновлённое гнёздышко и не глядя подписываете все бумаги, предвкушая, как будете долго и счастливо жить в обновлённой квартире.

Но всегда ли оправдываются эти надежды? К сожалению опыт показывает, что нет. Даже наняв рабочих есть вероятность получить некачественный ремонт. На что обратить внимание при приёмке ремонтных работ в квартире, чтобы потом не было мучительно больно за зря потраченные деньги, нам рассказал директор компании, которая перевернула рынок ремонта Уфы, задав новые стандарты качества — Знаем Как, Рустам Галиаскаров — Главное правило успешного ремонта — это выбор надёжного подрядчика. Но в любом случае тщательной оценкой выполненных работ пренебрегать не стоит. Ведь многих проблем в будущем можно избежать если выявить дефекты вовремя. Несмотря на то, что вас переполняет радость от завершения ремонта, не торопитесь и тщательно осмотрите все детали. Двери. При открытии двери, неважно раздвижной или распашной, она должна оставаться в этом же положении. Если дверь самопроизвольно открывается или закрывается — это говорит о том, что коробка или направляющая установлены не ровно. Также о криво установленной коробке говорит, если торец двери соприкасается с коробкой. Обратите внимание на стыки между комплектующими и врезанные детали: петли, замок, ручки — не должно быть никаких щелей и сколов. Пол. Кроме отсутствия сколов и повреждений проверьте его ровность с помощью уровня, допустимое отклонение не более 1,5 мм на 1 метр длины. Если уровня у вас с собой нет ровность пола можно проверить с помощью шарика, на ровном полу он останется неподвижным. Ламинат. Проверьте стыковку панелей, они должны быть плотно подогнаны друг к другу без щелей и зазоров. Пол должен быть ровным по всей поверхности. При ходьбе пол не должен скрипеть или прогибаться. Такие проблемы могут указывать на некачественную подложку или вовсе ее отсутствие. Обои. Если для отделки стен вы выбрали обои, проведите по ним рукой, прощупайте на наличие пустот или волдырей, обязательно осмотрите все стыки и углы, уделив особое внимание зоне за батареей. Обои клеятся по линии падения света, чтобы стыки были не заметны. Если вы выбрали обои с рисунком, то проверьте везде ли рисунок совпадает. Покраска стен. Краска наносится только на идеально ровные стены. Для того, чтобы произвести приемку малярных работ вам понадобится яркий фонарик. Направьте свет под углом на окрашенную поверхность, и осмотрите её на дефекты: следы брызг, скатавшаяся пыль, волокна валика или кисти, пятна, неровности и подобные недостатки, которые следует устранить. Для предотвращения отслаивания краски окрашиваемую поверхность необходимо грунтовать. Проверить, наложен ли грунт на поверхность вы можете, приклеив, в малозаметном месте, малярную ленту к окрашенной поверхности и резким движением сорвите её, если лента отрывается вместе с краской, шпатлевкой, то это означает, что мастер не загрунтовал поверхность. Окна. При замене или ремонте окон необходимо убедиться в их герметичности. Теплоизоляцию можно проверить зажигалкой, поднесенной к возможным щелям. Ровное пламя покажет, что в доме нет сквозняка, и окно плотно закрыто. Плитка. Удостовериться в качественной укладке плитки вы можете, простучав ее рукой. Хорошо приклеенная плитка характеризуется глухим равномерным звуком. Звонкий же звук означает, что под ней есть пустоты, и она скоро отлетит. Как избежать некачественного ремонта Как я уже говорил рецепт идеального ремонта прост — это ремонт «под ключ» от надёжного подрядчика. Заключите договор, в котором будут подробно прописаны все нюансы: сроки завершения ремонта и самое главное гарантия на выполненные работы. Лучше всего контролировать ремонт на всех этапах, регулярно приезжая на объект и фиксируя на фото обнаруженные дефекты. Если же у вас нет времени на контроль, то вы можете заказать услугу авторский надзор. Например, компания «Знаем как» предоставляет полный спектр услуг: от приемки квартиры у застройщика и узаконения перепланировки до генеральной уборки после завершения ремонта и помощи с переездом. За 15 лет на рынке мы накопили большой опыт и в нашей практике есть те, кто заказывал ремонт находясь в другом городе и потратил на весь процесс всего 3 часа. Это возможно благодаря подробным еженедельным фото и видео отчетам, которые мы предоставляем всем клиентам. А жёсткий регламент очерёдности процессов и выполнение каждого вида работ узкопрофильными профессионалами, позволяет нам быть уверенными в результате и давать расширенную гарантию 2 года. За плечами компании «Знаем как» более 90 реализованных проектов в таких известных жилых комплексах, как: «Аристократ», «Квартал Энтузиастов», «Уфимский Кремль», «Венский лес», клубный исторический квартал «На Успенской» и другие. Если вы тоже хотите сделать ремонт, который будет радовать вас на протяжении многих лет, звоните по номеру 8 (347) 200-92-75 или приезжайте в офис компании «Знаем как» по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая 116, Бизнес-центр «Вафа», 7 этаж. Материалы по теме Как выбрать готовую к ремонту квартиру