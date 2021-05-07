Отнять и объединить: может ли Башкирия войти в состав другого региона

Историки в контексте этой темы вспоминают о проекте Татаро-Башкирской республики, которая могла быть реализована в 1918–1920 гг. Согласно одному из вариантов, в ее границы входили бы современные территории Татарстана, Башкорстостана, а также части территорий Челябинской, Оренбургской и Кировской областей. Директор института истории им. Марджани Рафаэль Хакимов, комментируя нереализованный проект, считает, что в числе причин можно назвать и гражданскую войну, и фигуру Заки Валиди, и позицию руководства молодой страны Советов, не желавшей усиления национальных республик. При этом реализация подобного проекта в настоящее время просто невозможна.