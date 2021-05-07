Отнять и объединить: может ли Башкирия войти в состав другого региона

Posted 7 мая 2021, 04:46
Published 7 мая 2021, 04:46
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
Накануне майских праздников вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках круглого стола в НИУ ВШЭ высказал мнение, что регионы России необходимо укрупнить, а также пересмотреть подход к территориально-административному делению страны.
По его мнению, например, Еврейскую автономную область следует объединить с Хабаровским краем, а Курган — с Тюменью:
— Почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они в 190 км друг от друга? У одних есть нефтяные доходы, у других — нет.
В качестве альтернативных точек роста вице-премьер предложил агломерации. Так, фундаментом нового административного деления в стране может стать 21 основная агломерация трех тысяч опорных пунктов. В качестве примера он привел Казань и Волжск, которые расположены на расстоянии 40 км друг от друга. Так, Марат Хуснуллин считает, что Волжск, будучи в составе республики Марий Эл, может быть в составе казанской агломерации, по территориальным границам которой будут определяться налоги, бюджетная обеспеченность и т. д.
Позднее пресс-служба вице-премьера уточнила, что укрупнение регионов не рассматривается российским правительством как рабочий вариант. А, в 2020 году Марат Хуснуллин и вовсе называл идею объединения российских регионов провокационной, уточняя, что «те, кто хотят работать, имеют все возможности».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, саму возможность объединения регионов в Кремле не исключают. При этом необходимым условием для этого является желание самих жителей, и это «определяющий фактор».
Политолог Аббас Галлямов считает, что вице-премьер Марат Хуснуллин реально предложить запуск децентрализации страны не может, хотя и понимает «бесперспективность нынешней модели региональных отношений, основанных на сверхцентрализации и тотальном подчинении глубинки столице». По словам политолога, подобная инициатива просто противоречила бы многолетнему курсу Владимира Путина:
— Ничего не предлагать, однако, куратор темы тоже не имеет права, ситуация ведь ухудшается — а ответственность как раз на нем. Вот он и придумал тему объединения.
Тем не менее тема объединения регионов не первый раз становится предметом для дискуссий. В 2017 году глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин выступил с инициативой сформировать на территории России крупные агломерации (проект «Стратегии пространственного развития России до 2030 года»). В конце того же года Владимир Путин во время традиционной пресс-конференции отметил, что во время его президентского срока укрупнения регионов не произойдет.
Комментируя очередной виток дискуссии, Рустэм Хамитов, будучи в статусе главы Башкирии, подчеркивал, что в республике возможность укрупнения не рассматривают. В том числе и потому, что ближайшие соседи — Челябинская область и Татарстан сами по себе являются самодостаточными регионами и смысла в объединении нет.
Аналогично высказался и Михаил Бабич, тогда занимавший должность полномочного представителя президента РФ в ПФО. По его словам, подобные вопросы «в той или иной степени всегда обсуждались», а государство постоянно ищет модели усиления эффективности регионов. При этом о слиянии Башкортостана и Татарстана речи не идет: укрупнение резонно проводить присоединением слабого субъекта к сильному, а объединять два «крупных, сильных» региона просто не имеет смысла.
Эксперты отмечают, что за несколько лет позиция в отношении слияния соседних республик не изменилась. Например, такого же мнения придерживается российский политолог, регионовед Михаил Виноградов, подчеркивая, что в этом нет «очевидных выгод». Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев добавляет, что объединение Башкортостана и Татарстана вряд ли возможно, поскольку это чревато утратой идентичности, к которой не готов никто, и может привести к всплеску национализма.
Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев отметил, что укрупнение регионов — это в первую очередь «вопрос экономической справедливости и управленческой целесообразности». Он напомнил об административном объединении, которое проходило в России в начале 2000-х годов — тогда 6 из 10 автономных округов вошли в состав других областей, а общее число регионов сократилось с 89 до 83. По его мнению, это были правильные решения, поскольку позволяет обрести экономическую устойчивость и ресурсы для развития.
— Что же касается измышлений на тему наших соседей, то все это безосновательные спекуляции. В нашем регионе все субъекты в достаточной мере состоятельны, нет депрессивных территорий. Национально-исторические отсылки здесь тоже не работают.
Константин Толкачев подчеркнул, что если для подобного реформирования нет экономической целесообразности, то перспективы такого решения «крайне туманны, а последствия непредсказуемы».
Что касается других соседей, то экономист Рустем Шайахметов исключает какую-либо целесообразность объединения Башкирии и Челябинской области: — Челябинская область вполне самодостаточная, и, прежде всего, Башкирия — это национальная автономия, не нужно это забывать. <…> У челябинцев есть своя очень хорошая история, во время Великой Отечественной войны, до революции и после. То же самое и с Оренбургской областью.
Историки в контексте этой темы вспоминают о проекте Татаро-Башкирской республики, которая могла быть реализована в 1918–1920 гг. Согласно одному из вариантов, в ее границы входили бы современные территории Татарстана, Башкорстостана, а также части территорий Челябинской, Оренбургской и Кировской областей. Директор института истории им. Марджани Рафаэль Хакимов, комментируя нереализованный проект, считает, что в числе причин можно назвать и гражданскую войну, и фигуру Заки Валиди, и позицию руководства молодой страны Советов, не желавшей усиления национальных республик. При этом реализация подобного проекта в настоящее время просто невозможна.
Политолог, президент Центра региональной политики Илья Гращенков считает, что ключевой мотив укрупнения регионов, который инициировал дискуссию, — сокращение чиновничьего аппарата. При этом, по его словам, расширяя границы того или иного субъекта расходы на управление не падают хотя бы потому, что количество чиновников особенно не меняется. И в этом контексте затронутая Маратом Хуснуллиным тема больше касается объединением активов, бюджетов и инвестиций.
Комментируя щекотливый вопрос идентичности при подобных процессах Илья Гращенков вспоминает недавнее предложение присоединить Подмосковье частично к Москве, частично — к Смоленской и Тверской областям. Жители Подмосковья были против, что уж говорить про национальные республики.
— Страх, что тебя присоединят, действительно, есть. <…> Попробуйте объединить Татарстан с Башкирией. Но страх тут, скорее, на уровне таком семантическом, на уровне символа. Хотя в реальности едва ли есть какие-то угрозы.