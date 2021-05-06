В Уфе на время праздников перекроют центральные улицы города

Posted 6 мая 2021, 10:49
Published 6 мая 2021, 10:49
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
7 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Уфе временно перекроют участки улично-дорожной сети.
Так, 7 мая с 18.00 до 21.30 будет ограничено движение транспортных средств:
— по проспекту Октября от ул. Шафиева до ул. Кольской;
— Северный проезд от проспекта Октября до ул. Новогорной;
— Южный проезд от проспекта Октября до ул. Новогорной;
— ул. Новогорная от Южного до Северного проезда.
9 мая для проведения торжественного парада с 08.00 до 12.00 ограничат движение транспортных средств:
— по проспекту Октября от ул. 50 лет СССР до ул. Кольской;
— Северный проезд от проспекта Октября до ул. Российской;
— Южный проезд от проспекта Октября до ул. Комсомольской;
— улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.
Также 9 мая с 07.00 до 11.00 будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по ул. Комарова.
На время действия ограничений также изменится схема движения общественного транспорта.