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Posted 6 мая 2021, 10:49

Published 6 мая 2021, 10:49

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Уфе на время праздников перекроют центральные улицы города

В Уфе на время праздников перекроют центральные улицы города

6 мая 2021, 10:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Городские службы обращаются к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.

7 и 9 мая во время проведения мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Уфе временно перекроют участки улично-дорожной сети.

Так, 7 мая с 18.00 до 21.30 будет ограничено движение транспортных средств:

— по проспекту Октября от ул. Шафиева до ул. Кольской;

— Северный проезд от проспекта Октября до ул. Новогорной;

— Южный проезд от проспекта Октября до ул. Новогорной;

— ул. Новогорная от Южного до Северного проезда.

9 мая для проведения торжественного парада с 08.00 до 12.00 ограничат движение транспортных средств:

— по проспекту Октября от ул. 50 лет СССР до ул. Кольской;

— Северный проезд от проспекта Октября до ул. Российской;

— Южный проезд от проспекта Октября до ул. Комсомольской;

— улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.

Также 9 мая с 07.00 до 11.00 будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по ул. Комарова.

На время действия ограничений также изменится схема движения общественного транспорта.

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