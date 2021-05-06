В Башкирии задержали фальшивомонетчиков с поддельными пятитысячными купюрами

В ходе расследования была установлена причастность подозреваемых к нескольким эпизодам сбыта фальшивых денежных знаков. Так, один факт произошел в придорожном торгово-гостиничном комплексе на трассе М7 — «Москва-Уфа». 25-летний подозреваемый приобрел сигареты и алкоголь в кафе, расплатившись поддельной пятитысячной купюрой, — сдачу он получил подлинниками. Еще один факт сбыта фальшивых денежных знаков сотрудники выявили на АЗС на территории кафе. Там 22-летний подозреваемый приобрел продукты на сумму около 200 руб., сдачу он получил настоящими купюрами.