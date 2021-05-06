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Posted 6 мая 2021, 06:45

Published 6 мая 2021, 06:45

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Башкирии задержали фальшивомонетчиков с поддельными пятитысячными купюрами

В Башкирии задержали фальшивомонетчиков с поддельными пятитысячными купюрами

6 мая 2021, 06:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Полицейские задержали мужчин в г. Дюртюли и выявили факты сбыта поддельных денежных купюр.

Сотрудники отдела МВД по Кушнаренковскому району РБ и полиции по Дюртюлинскому району РБ установили и задержали подозреваемых в серии преступлений, связанных с использованием фальшивых пятитысячных купюр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По предварительным данным, 22-летний злоумышленник приобрел 10 пятитысячных купюр за 8 тыс. руб. Одну банкноту он передал своему 25-летнему знакомому.

В ходе расследования была установлена причастность подозреваемых к нескольким эпизодам сбыта фальшивых денежных знаков. Так, один факт произошел в придорожном торгово-гостиничном комплексе на трассе М7 — «Москва-Уфа». 25-летний подозреваемый приобрел сигареты и алкоголь в кафе, расплатившись поддельной пятитысячной купюрой, — сдачу он получил подлинниками. Еще один факт сбыта фальшивых денежных знаков сотрудники выявили на АЗС на территории кафе. Там 22-летний подозреваемый приобрел продукты на сумму около 200 руб., сдачу он получил настоящими купюрами.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ. Подозреваемые дали признательные показания. На данный момент уголовное дело окончено и направлено в суд.

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