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Posted 6 мая 2021, 08:24

Published 6 мая 2021, 08:24

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Башкирии за сутки заболели коронавирусом 93 человека

В Башкирии за сутки заболели коронавирусом 93 человека

6 мая 2021, 08:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус 2021
Актуальные данные опубликованы в телеграм-канале Оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 93 человек. Общее число заболевших составляет 35950. Всего от коронавируса вылечились 33463 человека, в том числе 105 — за прошедший день.

По данным оперативного штаба, за сутки подтвердился ещё один смертельный случай от коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 464 погибших.

Напомним, 4 мая президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом. В список попали 11 медиков из Башкирии.

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