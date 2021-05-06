В Башкирии за сутки заболели коронавирусом 93 человека

Posted 6 мая 2021, 08:24
Published 6 мая 2021, 08:24
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
За минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 93 человек. Общее число заболевших составляет 35950. Всего от коронавируса вылечились 33463 человека, в том числе 105 — за прошедший день.
По данным оперативного штаба, за сутки подтвердился ещё один смертельный случай от коронавируса. Всего с начала пандемии зарегистрировано 464 погибших.
Напомним, 4 мая президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом. В список попали 11 медиков из Башкирии.