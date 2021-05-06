Производитель мебели из Башкирии выходит на рынок Италии

Posted 6 мая 2021, 10:40
Published 6 мая 2021, 10:40
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
Производитель мебели для дома и офиса из Башкирии ООО «Метта» заключил контракт с крупнейшим европейским ритейлером товаров для дома «Conforama», у которого открыты 19 магазинов в Италии. В рамках контракта проведены две поставки офисных кресел.
По словам председателя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Маргариты Болычевой, увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта — одна из приоритетных задач:
— Во многом достижению таких результатов способствует внедрение в регионе новых мер поддержки экспорта и «Часы с Торгпредом» в рамках первого и второго пакета мер по стабилизации экономики.
Отметим, что основа экспорта офисной мебели из Башкирии — вращающаяся мебель для сидения с регулировкой высоты.
Напомним, в 2020 году объем экспорта мебели из Башкирии составил $7,7 млн (+28,2% по сравнению с 2019 годом). В январе–феврале 2021 года объем экспорта мебели составил $1,7 млн (+41,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).