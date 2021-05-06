Производитель мебели из Башкирии выходит на рынок Италии

Производитель мебели для дома и офиса из Башкирии ООО «Метта» заключил контракт с крупнейшим европейским ритейлером товаров для дома «Conforama», у которого открыты 19 магазинов в Италии. В рамках контракта проведены две поставки офисных кресел.