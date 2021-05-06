«БашРТС» сообщает о снижении начислений по отоплению за апрель на 46%

— В апреле отопление было отключено, но пришел счёт, как будто не было отключения. То мы оплачиваем счета по самому высокому тарифу по России, а теперь даже за неоказанные услуги. Это уже полный беспредел! — пишет уфимка Виктория Гранецкая.