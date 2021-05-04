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Posted 4 мая 2021, 10:35

Published 4 мая 2021, 10:35

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Улицу Коммунистическую в Уфе планируют отремонтировать за 40 миллионов рублей

4 мая 2021, 10:35
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет подрядчика для ремонта улицы Коммунистической. Начальная сумма контракта — 40,4 миллиона рублей.

Ремонтные работы пройдут на участке от улицы Карла Маркса до улицы Цюрупы. Документация предполагает гарантийные обязательства. Так, на тротуарную гранитную плитку гарантия будет действовать в течение четырех лет, на люки — три года, на бортовой камень — два года.

Работы на улице Коммунистической финансируют республиканский и муниципальный бюджеты — 3,9 миллиона рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно.

Подрядчик приступит к реконструкции улицы с момента заключения контракта. Окончание работ, согласно контракту, запланировано на 25 августа 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 июня.

Напомним, в этом году в столице Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют девять участков: улицы Ветошникова, Николая Дмитриева, Районная, Армянская, Рабочая, Выгонная, Ухтомского, а также Нагаевское и Алексеевское шоссе. Протяженность полотна составит 19 километров. В общей сложности на 2021 год запланирован ввод 16 объектов протяженностью 37,8 километра и стоимостью 856 миллионов рублей.

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