Улицу Коммунистическую в Уфе планируют отремонтировать за 40 миллионов рублей

Напомним, в этом году в столице Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют девять участков: улицы Ветошникова, Николая Дмитриева, Районная, Армянская, Рабочая, Выгонная, Ухтомского, а также Нагаевское и Алексеевское шоссе. Протяженность полотна составит 19 километров. В общей сложности на 2021 год запланирован ввод 16 объектов протяженностью 37,8 километра и стоимостью 856 миллионов рублей.