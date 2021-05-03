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Posted 3 мая 2021, 17:00

Published 3 мая 2021, 17:00

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В России в августе выплатят по 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет

В России в августе выплатят по 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет

3 мая 2021, 17:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Доклад президенту необходимо представить до 1 сентября.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в августе 2021 года единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

— Правительству РФ обеспечить <…> предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты. Доклад — до 1 сентября 2021 года», — говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, в послании Владимир Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на ребенка семьям, где воспитываются школьники и будущие первоклассники.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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