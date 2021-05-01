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Posted 1 мая 2021, 10:13

Published 1 мая 2021, 10:13

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В России подписан закон о расширении ипотечных льгот для многодетных семей

В России подписан закон о расширении ипотечных льгот для многодетных семей

1 мая 2021, 10:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Теперь ипотечный кредит можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. руб. Теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых в 2019–2022 года родился/родится третий ребенок и последующие дети.

По закону многодетные родители смогут использовать эти средства не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта или в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Кроме того, получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Закон определяет перечень возможных кредиторов по договорам, на полное или частичное погашение которых направляются средства в рамках мер господдержки: это может быть кредитная организация, единый институт развития в жилищной сфере, организация, предоставляющая ипотечные займы, ипотечный агент, а также учреждение, созданное по решению правительства для обеспечения накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Меры господдержки будут действовать также в отношении ипотечных жилищных кредитов, которые предоставлены на приобретение или строительство включенных в программу объектов недвижимости, включая оплату неотделимых улучшений, оплату ремонта этих объектов, уплату страховых премий по договорам страхования.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты#Ипотека
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