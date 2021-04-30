У черты: что происходило с преступностью в России за последние 10 лет?

Однако эксперты отмечают, что не всегда «победа» на бумаге обусловлена реальной победой над криминалом в реальности. Более того, отсутствует статистика по вынесенным постановлениям об отказе в возбуждении уголовных дел, поэтому нельзя однозначно ответить, не связано ли снижение количество возбужденных дел с одновременным ростом показателя отказов в возбуждении уголовных дел. Также есть немалая неучтенная категория лиц, которые не обращаются в полицию или обращаются безуспешно, либо когда заявления о преступлении были приняты, однако процессуальную проверку по ним проводить отказались под предлогом того, что заявления о преступлении являются «обращениями» и не содержат сведений о преступлениях.